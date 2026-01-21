Kunzel’in davası devam ediyor

KKTC’deki eski Rum taşınmazlarını suiistimal ettiği iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Almanya vatandaşı Eva Kunzel’in duruşması devam ediyor.

Haravgi gazetesi, Kunzel’in davasının dünkü duruşmasında iki tanığın dinlendiğini, bir sonraki duruşmanın 23 Ocak tarihinde yapılmasına karar verildiğini yazdı.

Gazete, AB arama emri çerçevesinde Kunzel’in Almanya’daki ofisinde arama gerçekleştirildiğini ve bu ara-mada ele geçirilen bir CD ile bazı belgelerin mahkemenin gündemine getirildiğini yazdı.

CD içeriğindeki belgelerin incelemelerinin daha ileriki mahkeme sürecine gündeme geleceğini belirten gaze-te, Kunzel’in sosyal medya hesaplarında da incelemelere yapıldığını ve KKTC’deki eski Rum taşınmaz malları-nın reklamlarının tespit edildiğini öne sürdü.

