Adalet çağrısı yapıldı

Gençlik ve öğrenci çalışmaları yürüten 32 örgüt, Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılandığı davada verilen kararın, kamu vicdanında derin bir hayal kırıklığı yarattığını belirterek, Şampiyon Melekler için “adalet” talep etti.

Örgütlerin imzasıyla yapılan ortak açıklamada, yürürlükteki mevzuata uygun, güvenli binalarda yaşa-mı sağlamakla yükümlü olan kişi ve kurumların, yaşanan bu büyük felaketin ardından hesap vermesi-nin bir tercih değil, hukukun gereği olduğu kaydedildi.

Ancak Adıyaman’da verilen son kararın, kamu vicdanında derin bir hayal kırıklığı yarattığı, adalet duy-gusunu zedelediği belirtilen açıklamada, “Bu karar, yalnızca kaybettiğimiz canların ailelerini değil, top-lumun adalet beklentisini de görmezden gelmiştir. Sorumluların hak ettikleri cezayı almadığı hiçbir süreç, adalet olarak kabul edilemez” denildi.

Gençlik ve öğrenci çalışmaları yürüten örgütler olarak bu davaya bir bütün hâlinde sahip çıkıldığı vur-gulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu süreci yalnızca bir yargılama olarak değil, ihmaller zincirine karşı verilen toplumsal bir mücadele olarak görüyoruz. Şampiyon Melekler’in hatırasına, ailelerin adalet arayışına ve toplumun vicdanına karşı sorumluluğumuz gereği bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı açıkça ilan ediyoruz.

Adaletin geciktirilmesi, adaletin inkârıdır. Sorumlular hukuk önünde gerçek karşılığını bulana kadar susmayacağız. İsias ortak davamızdır.”

Açıklamada imzası bulunan örgütler şöyle:

“Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, Kıbrıs Türk İzcilik Federasyo-nu, Avrupa Birliği Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Bağımsız Gençlik Derneği, Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Dijital Kültür Derneği, Eğitimde Gençlik İnisiyatifi, Genç İş İnsanları Derneği, Genç Temsiliyet Derneği, Gençlik Merkezi Birliği, Girne Gençlik Derneği, Güzelyurt Gençlik Derneği, İske-le Gençlik Derneği, Kıbrıs Türk Genç Hekimler Derneği, Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği Türkiye Derneği, Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu Derneği, Lefke Gençlik Derneği, Lefkoşa Gençlik Derneği, Mağusa Gençlik Birliği, Yeşil Ada Derneği, Girişimci Kadınlar Derneği Genç GİKAD, Halk Sanatları Derneği Gençlik Kulü-bü, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolları, Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, Demokrat Parti Gençlik Kolları, Halkın Partisi Gençlik Örgütü, Milliyetçi Demokrasi Partisi Gençlik Teşkilatı, Top-lumsal Adalet ve Mücadele Partisi Gençlik Kolları, Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü, Ulusal Birlik Partisi Gençlik Kolları, Yeniden Doğuş Partisi Gençlik Kolları.”

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026, 09:53