Destek veriyoruz

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunu konusunda uzun yılların ardından ilk kez yoğun bir diplomatik hareketlilik yaşandığını belirterek, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yapılması planlanan genişletilmiş 5+1 toplantısına destek verdi.

Kabine toplantısında konuşan Hristodulidis, Antonio Guterres'nin Kıbrıs ziyaretinin tesadüf olmadığını savunarak, bunun Mart 2023'te göreve gelmesinden bu yana yürüttükleri sistematik girişimlerin sonucu olduğunu öne sürdü.

Hristodulidis, Guterres'in genişletilmiş toplantının düzenlenmesi için ilgili tüm tarafların onayını aldığını açıkladığını belirterek, toplantıya adanın iki tarafının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ın da katılmasının planlandığını ifade etti.

Bir sonraki genişletilmiş toplantının sonuç üretmesi gerektiğini dile getiren Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın da dile getirdiği "genişletilmiş toplantının sadece yapılmış olmak için yapılmaması gerektiği" yönündeki değerlendirmeye atıfta bulundu.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin ilk kez müzakerelerde geçmişte sağlanan yakınlaşmalara ve bu yakınlaşmalar temelinde yürütülen görüşmelere açık şekilde değinmesini önemli bulduğunu belirterek, bunun çözüm çerçevesine ilişkin geçmişteki tartışmalara açıklık getirdiğini savundu.

Avrupa Birliği'nin süreçte rol üstlenmesinin artık kabul gördüğünü ileri süren Rum lider, AB'nin hem olası çözümün içeriği hem de Türkiye-AB ilişkileri açısından katkı sağlayacağını söyledi.

Hazırlıkların Ağustos ayı boyunca süreceğini ifade eden Hristodulidis, Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs özel temsilcisinin hem kendisi hem de Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşeceğini, bu temaslarda süreçte kaydedilen ilerlemenin değerlendirileceğini kaydetti.