Dini ayini Papaz Nikolas yönetti

EOKA tedhiş örgütü lideri Yeorgios Grivas Digenis için, yoğun güvenlik tedbirleri altında anma töreni düzenlendiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Limasol’daki “Ay.Nikolaos Kilisesi”nde düzenlenen anma töreninde yapılan ayini “Amathunda Papazı” Nikolaos’un yönettiğini ve ayinin ardından EOKA karargahına yü-rünerek Grivas’ın buradaki mezarına çelenk bırakıldığını yazdı.

Haberde, anma töreninin halka açık yapılmadığı ifade edildi.

Politis gazetesi ise, anma törenine hükümeti temsilen Başkanlık Müsteşarı Marios Harçiotis’in katıldığını ve DİSİ Başkanı ile Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun da törende yer aldığını yazdı.

Gazete, tedbirler çerçevesinde “Ayada” isimli toplumsal olaylara müdahale aracının da törende hazır bekletildiğini kaydetti.

Bu arada, Haravgi gazetesinde de AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun anma töreniy-le ilgili tepkisi yer aldı.

Gazete, Stefanu’nun açıklamasında, hükümetin Grivas’ın anma törenindeki varlığının “büyük bir kışkırtma ve kabul edilemez bir durum" olduğunu söylediğini yazdı.