Okul hayatı bitti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, 4 Temmuz 2025 Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Karkas Operasyonu’nda yarım kilo uyuşturucuyla yakalanan iki kişiden biri olan Muhammed İdris hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Kuzey Kıbrıs’ta Yapay Zeka Mühendisliği eğitimi görürken, uyuşturucu suçuna bulaşan Sudanlı öğrenci Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir yıl hapse mahkum edildi.

Heyet başkanı tarafından okunan kararda öncelikle olgular aktarıldı.

Başkan, polisin 4 Temmuz 2025 tarihinde Ortaköy’e bir konuma uyuşturucu paketi bırakıldığına dair bilgi aldığını ve pusu görevine başlandığını belirtti.

Başkan, aynı gün Muhammed İdris ve Abdulrahman Mohammed Shirmeet’in araçla olay yerine geldiğini ifade etti. Başkan, polisin Shirmeet’in paketi alması üzerine harekete geçtiğini, her iki sanığın da olay yerinde tutuklandığını kaydetti.

Başkan, ele geçirilen paketin içerisinde 500 gram hintkeneviri tespit edildiğini söyledi. Yapılan soruşturmanın ardından sanık İdris’in 25 Temmuz 2025’te yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydeden Başkan, diğer sanığın Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığını ifade etti.

Mahkeme başkanı, uyuşturucu suçlarının yangın ve toplumu tehdit eden suçlar olduğuna değindi. Sanığın tasarrufunda aldığı miktarın yüksek olduğunu kaydeden Başkan, bu hususun aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Başkan, uyuşturucunun en hafif tür olan hintkeneviri olmasını ise sanık lehine değerlendirdiklerini ifade etti.

Başkan, sanığın genç ve sabıkasız olmasını, ilk andan itibaren suçunu kabul etmesini de lehinde değerlendirdiklerini ifade ederek, bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

