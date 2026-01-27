Yağışlar etkili oldu

Son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından Güzelyurt’ta bulunan Akdeniz Barajı’nın bir kısmı çöktü. Baraj doluluk seviyesinin aşılmasıyla beton yapının çöktüğü belirtildi. Afet Merkezi (AFMER) barajın güvenliği açısından acil tedbir çağrısında bulundu. Yapılan teknik incelemelerde, olası bir yıkıl-ma durumunda barajın çevresinde bulunan alanların ani su baskını ve taşkın tehdidi altında olduğu belirtilerek, güvenlik ve tahliye önlemlerinin gecikmeksizin planlanması gerektiği vurgulandı.

Teknik inceleme yapan Afet Merkezi, yaptığı değerlendirmede şunları belirtti:

“Barajın mansabında yer alan ve baraj ile deniz arasındaki bölge, olası bir yıkılma durumunda doğru-dan taşkın ve ani su baskını tehdidi altındadır. Söz konusu alanın ivedilikle kontrol altına alınması, ge-rekli güvenlik ve tahliye tedbirlerinin gecikmeksizin planlanması büyük önem taşımaktadır.

Gevşek ve suya doygun kumlu veya siltli zeminlere sahip barajlarda “statik sıvılaşma” adı verilen ciddi bir göçme riski vardır.

Bu tür zeminlerde, suyun zemindeki basıncının artmasıyla birlikte zeminin aniden taşıma gücünü kay-bedebilir. Baraj çok kısa sürede önceden belirti vermeden zarar görebilir.”

Barajların zemin özelliklerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi, sıvılaşma riski taşıyıp taşımadıklarının kont-rol edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, incelemelerde özellikle mansabında yerleşim bulunan ba-rajlara öncelik verilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle ülkedeki yağış rejimlerinin değiştiği de anımsa-tılarak, bu yeni iklim koşullarının dikkate alınarak, mevcut barajların yıkılma ve taşkın analizlerinin güncel verilerle yeniden yapılmasının bir zorunluluk olduğu belirtildi.