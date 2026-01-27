Körfezde güçlü işbirliği

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Körfez ülkeleriyle sıkı işbirliği politikası çerçeve-sinde Bahreyn’e gitti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Hükümeti’nin Bahreyn'e özel bir önem atfettiğini; çünkü Bah-reyn’in, yılbaşından beri Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden biri olduğunu kaydederken, Körfez İş Birliği Konseyi'ne başkanlık eden Bahreyn’in, İslam İş Birliği Teşkilatı üyesi olarak Güney Kıbrıs'ın başvurabileceği ülkelerden biri olduğunu yazdı.

Hristodulidis; Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Khalifa ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini, perspektifini ve geleceğe yönelik yönelimini teyit ettiklerini söyledi. Hris-todulidis, yapılan temasların stratejik ortaklığı daha da ilerleteceğine, ortak vizyonu somut so-nuçlara dönüştüreceğine ve iş birliğini iki ülkenin halkları yararına güçlendireceğine inandığını belirtti.

Gazete, Khalifa’nın ise, iki ülke arasında uzun süredir devam eden mükemmel ilişkilere deği-nerek, bu yakın ilişkilerin karşılıklı anlayış ve saygıya, ortak değerlere ve yapıcı iş birliğine da-yandığını söylediğini yazdı.

Habere göre Khalifa, iki ülke arasında farklı sektörlerde elde edilen ilerlemeyi takdir ettiğini ifade ederken; Bahreyn'de “Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçiliği” açılmasını, iki ülkenin ticaret odaları arasında müteşebbis forum düzenlenmesini ve eğitim, kültür, turizm ve bilgi teknolojisi gibi sektörlerde toplam 9 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalanmasını dört gözle beklediklerini kaydetti.

Gazete, ziyaret kapsamında yükseköğretim yeterliliklerinin karşılıklı tanınması, askeri iş birliği, diplomasi (diplomatik akademiler), arama-kurtarma eğitimi, kültür, antik eserler, el sanatları ve turizm alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını belirterek, Rum Ticaret ve Sa-nayi Odası (KEVE) ile Bahreyn Ticaret Odası arasında da iş birliği anlaşması imzalandığını yazdı.