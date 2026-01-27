Bölge halkı tepkili

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Suriçi Bölgesi’nde bulunan tarihi Ay İkserino (Nestoryan) Kilisesi’nin park alanı-nın karavan alanına dönüştüğü iddia edildi. Geçmişte Kıbrıslı Rumların yoğun katılımıyla dü-zenlenen ayinlere ev sahipliği yapan kilisenin park alanında bulunan karavanlar, bölge sakinle-rinin tepkisine neden oldu.

Suriçi sakinleri, Diyalog muhabirine yaptıkları açıklamada, kiliseye ait park alanının Rus kara-vancıların yaşam alanı haline geldiğini öne sürdü. Karavan sayısının bazı günlerde 10’un üzeri-ne çıktığını belirten bölge sakinleri, durumun hem çevresel hem de güvenlik açısından rahatsız-lık yarattığını ifade etti.

Tarihi önemi var

Bölgede yaşanan güvenlik sorunlarına da dikkat çeken vatandaşlar, “Mağusa’da güvenlikle ilgili bu kadar sıkıntı yaşanırken ve silahlı olaylar gündeme gelirken, bu konuya da müdahale edilmesi gerekir” şeklinde görüş belirtti. Suriçi sakinleri, söz konusu park alanının geçmişte dü-zenlenen dini törenler sırasında büyük kalabalıklara ev sahipliği yaptığını da hatırlattı. Bölge sakinleri, kilisenin tarihi ve kültürel kimliğine uygun şekilde korunması ve park alanının amacı dışında kullanılmasının önlenmesi çağrısında bulundu.

Suriçi Bölgesi’nde yer alan tarihi Ay İkserino Kilisesi, 58 yıl aradan sonra ilk kez 2014 yılında Kıbrıslı Rumların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen Kutsal Cuma ayiniyle yeniden ibadete açıl-mış ve bu tören geniş katılım nedeniyle dikkat çekmişti.