Yüreğimize ateş düştü

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu 5'i asker 3'ü sivil personel olmak üzere 8 kişi şehit oldu,7 asker yaralandı.

Acı haber Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanırken, yapılan açıklamada bölgedeki çatışmaların önlenmesi için göreve gönderilen Mehmetçiklerimizin rejim güçleri tarafından top atışlarıyla vurulduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 5 asker ve 1 sivilin şehit olduğunu bildirdiği açıklaması şu şekilde;

''İdlip’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza rejim tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda yaralananlardan bir silah arkadaşımız ile bir sivil personelimiz daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.”

Acı haber ailelere verildi

Suriye’den Türkiye’ye ulaşan acı haberle şehitlerin aileleri yıkıldı. Şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı. Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın Aksaray'daki ailesine de acı haber verildi. Evli ve bir çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem‘in şehadeti, Osmaniye‘nin Düziçi ilçesinde ikameden eden babası Cemal Deprem’e verildi. 27 yaşındaki şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Saldırıda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in Gaziantep'te baba evine acı haber ulaştı. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan Canan Abo, uzun süre gözyaşı döktü. Gaziantep Özler’in ardından ikinci şehit haberiyle sarsıldı. 26 yaşında evli ve iki çocuk babası olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Kurt'un 3 yıl önce göreve başladığı ve geçici görevle Suriye'ye gittiği öğrenildi. Şehidin Şahinbey ilçesindeki baba evine Türk bayrağı asıldı. Uzman Çavuş Halil Demir’in şehadet haberi, İstanbul’da yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Tuzla’da 31 yaşındaki şehidin ailesinin yaşadığı evin sokağına Türk bayrakları asılırken, ağabeyi Mücahit Demir taziyeleri kabul etti.