Doktorlar seferber

Güney Kıbrıs’ta 17 yeni koronavirüs vakası daha belirlenirken toplam vaka sayısı 179’a yükseldi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 17 vakadan 3’nün Avrupa ülkesinden döndüğü, 10 kişinin daha önce teyit edilmiş vakaların temas zincirlerinin takip edilmesi sonucu belirlendiği, 1 kişinin İngiliz Üslerinden olduğu, 3 kişinin ise virüsü nereden aldığının araştırıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada 179 vaka içerisinde İngiliz üslerinde tespit edilen 5 kişinin de dahil olduğu belirtildi.

Kıbrıs Üniversitesi öğretim görevlisi ve Pandemi Danışma Kurulu Üyesi Dr. Leontios Kostrikis, yaptığı açıklamada 179 vakadan 95’nin temas yoluyla bulaştığını söyledi. 15 vakanın ise tedaviyi tamamlamasının olumlu bir gelişme olarak addeden Kostrikis, vakaların bölgelere göre dağılımından da söz etti. Buna göre vakaların yüzde 27’si Güney Lefkoşa’dan, yüzde 7’si “Mağusa bölgesinden”, yüzde 7’si Limasol’dan, yüzde 14’ü Larnaka’dan, yüzde 27’si ise Baf’tan.