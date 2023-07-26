Tehlike kapıda

Özlem ÇİMENDAL

Teknecik Elektrik Santrali’nde 10 yıldan beri imha edilmeyi bekleyen klor gazı tanklarında çürüme olduğu ve bunun ciddi tehlikelere yol açabileceği belirtildi. Diyalog’a bilgi veren bir kaynak, gazın dışarı sızması durumunda çevrede canlıların yaşayamayacağı bir tehlikenin söz konusu olduğunu söyledi.

Türkiye’de ihaleye çıkılarak bir firma ile 280 bin dolara anlaşıldığı ve klor gazı tanklarının bir ay içerisinde Teknecik Santrali’nden taşınacağı ifade ediliyor.

Daha önce bir üniversite ile 120 bin dolara anlaşma sağlandığı, ancak teknik olanakların yetersizliği yüzünden bundan vazgeçildiği kaydedildi.

10 yıldır kullanılmıyor

Klor gazı uygulamasının dünyada terk edildiği, Teknecik’te kullanımın da 10 yıl önce durdurulduğu belirtilirken, tankların santral dışına çıkarılmamasının büyük bir ihmal olduğu belirtiliyor.

Halen 10 tane klor gazı tüpünün bulunduğu Teknecik Elektrik Santrali’nde yılların getirmiş olduğu yıpranmışlık nedeniyle metallerde de çürüme olduğu ifade ediliyor.

Türkiye’de anlaşmaya varılan ve alanında uzman olduğu belirtilen kurumun, bir ay içinde adaya teknik ekip göndereceği ve taşıma işlemlerinin başlatılacağı iddia edilirken, bu süre zarfında tanklardan sızıntı olması halinde ciddi tehlikelerin yaşanacağı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, 01:01