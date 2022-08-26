Gözler poliste

Özlem ÇİMENDAL

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) 6 Ağustos’ta yapılan Olağan Genel Kurulu’nda üyelerin onaylamadığı mali raporu polislik oldu. Sendika hesaplarında milyonları aşan açık olduğu iddia edilirken, El-Sen’in yeni başkanı Çağlayan Cesurer, Diyalog’a iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cesurer, “Sendikanın bilgisayar, hard-disk ve karar defteri kayıp, bu nedenle harcamaların yapıldığı kalemler ve miktarlar bilinemiyor” açıklamasında bulundu. Konunun polise aktarıldığını da söyleyen Cesurer, 15 günlük bir süre geçtiğini polisin araştırmasının bugün ya da yarın sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti. Cesurer, El-Sen Disiplin Kurulu’nun harekete geçtiğini, yeminli murakıbın da hesaplamalara başladığını söyleyerek, incelemeler sonucunda herhangi bir suiistimal ve yasa dışılık tespit edilmesi halinde bu raporların da mali polise sunulacağını dile getirdi.

Cesurer: Bu işin peşini bırakmayacağız

Önemli olanın bir an önce kayıp bilgisayar, hard-disk ve karar defterinin bulunması olduğunu söyleyen Cesurer, bunlara kimlerin erişiminin olduğunun da aslında belli olduğunu, sadece resmi raporları ve polisin araştırmasını tamamlamasını beklediklerini dile getirdi. Cesurer ayrıca karar defteri, bilgisayar ve hard-disk’in saklanmasının, bu usulsüzlük ve saklanmak istenenlerin ortaya çıkmasından çekinildiğini gösterdiğini vurguladı. Cesurer, “Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Takibi sürdüreceğiz ve sonuçlandıracağız” dedi.

Sendika mali hesaplamalarındaki açık, izaz- ikramlardaki yüksek harcamalar ve nereye kesildiği belli olmayan faturalar olduğu yönündeki iddialara yönelik ise Cesurer, “Şu anda net bir rakam vermek mümkün değil ama ortada milyonları aşan rakamlar olduğunu söyleyebiliriz. 243 bin TL’leri aşan izazı- ikram harcamaları var. Basın danışmanı ve benzeri istihdamlara ödenen yüksek miktarlı maaşlar var” şeklinde konuştu. Cesurer, bu konularda bir önceki genel sekterin şikayetleri olduğunun da altını çizdi.