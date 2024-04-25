Durumu kritik

Güney Kıbrıs'ta, Thanasi Kaloyeropulos ve Aleksi Mavromihali (Aleksui) isimli "yeraltı dünyası" mensuplarının birkaç saat ara ile öldürülmesinin ardından, Aleksui’nin yakın arkadaşlarından birine silahloı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Politis gazetesi “Polis Yine Uykuda Yakalandı” başlıklı haberinde, Aleksi Mavromihali’nin “çalışma arkadaşı” olan 34 yaşındaki şahsa 3 el ateş edildiğini, mermilerden birinin kurbanın boynuna, diğer ikisinin bedenine isabet ettiğini yazdı.

Haberde, motor hacmi büyük motosikletiyle trafikte seyrederken, başka bir motosikletle yaklaşan kişilerce vurulan 34 yaşındaki kurbanın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Gazete, Aleksui cinayetinin aydınlatılamadığını hatırlatarak Rum polisinin, yeraltı dünyası cinayetlerinin devam edeceği korkusuyla geçen marttan itibaren motosikletli polislerin geceden sabaha kadar devriye gezdiği 60 günlük bir harekât planı uygulamakta olduğunu yazdı. Gazete; cinayet girişiminin öğle üzeri ve polis karakoluna 1,5 km mesafede yaşandığını ve Rum polisinin “yine gafil avlandığını” vurguladı.

Fileleftheros cinayet girişiminin tabanca ile gerçekleştirildiğine dikkat çektiği haberinde adı açıklanmayan 34 yaşındaki kurbana çok yakın mesafeden tabanca ile ateş edildiği bilgisini verdi.

Gazeteye göre, failler iki kişi ve kurbanlarına, çok kalabalık bir cadde olan Anthupolis caddesi üzerinde ateş etti. Kurban, nezaret altında tutulan arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra saat 12.230’da Lakadamya Polis Karakolu’ndan ayrıldı. Anthupolis caddesinde seyrederken, scooter motosikletle kasklı iki kişi yanına yaklaştı.

Kask takan kurbanın, büyük hacimli motosiklet kullanıyor olmasına karşın scooter ile bir süre yan yana ilerlediği, bunun iki tarafın birbirini tanıyor olabileceği düşüncesi yarattığına işaret ediliyor.

Aynı gazete dünkü cinayet girişiminin, Lefkoşa Rum Polis Müdürlüğü Cürümler Şubesi (CÖŞ) müdürlüğünün el değiştirdiği bir zamana denk geldiğine işaret etti. Habere göre düne kadar CÖŞ müdürü olan Andreas Lamprianu Bilgi Yönetimi ve Analiz Birimi’ne tayin edildi ve yerine, seri cinayet suçlarının aydınlatıldığı dönemde CÖŞ’te görev yapan Yoannis Yoragacis atandı.