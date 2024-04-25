Bir ayda yargı

Girne'de telefon hastanesi isimli iş yerine tamir edilmesi için müşteri tarafından bırakılan bilgisayarla cep telefonunu çalan İlyas Burak Ay hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığı belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Zanlı ileriye yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, Girne’de faaliyet gösteren Telefon Hastanesi isimli işletmede çalışan İlyas Burak Ay’ın 29 Mayıs 2023 tarihinde G.M. tarafından tamir edilmesi için bırakılan dizüstü bilgisayarı ve iPhone 13 Pro Max marka cep telefonunu çaldığını söyledi.

Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, çalınan telefonun Girne’de faaliyet gösteren bir telefoncuda bulunduğunu ve satan kişinin sanık İlyas Burak Ay olduğunun tespit edildiğini aktardı. Polis, telefonun emare olarak alındığını ancak dizüstü bilgisayarın yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığını belirtti.

Polis, 30 Mayıs 2023 tarihinde zanlıyı tespit ettikten sonra karakola celp etmek için telefonla aradıklarını ancak arayanın polis olduğunu öğrenince telefonunu kapattığını ve bir daha ulaşılamadıklarını açıkladı.

Polis, zanlının 20 Nisan 2024 tarihinde Lefke'de tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.