Kaburgaları kırıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa-Karpaz anayolunda, Boğaz girişinde önceki gece meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Kaza 43 yaşındaki Andrei Ozernyi isimli sürücünün, yönetimindeki araçla dikkatsizce sağ şeride geçerek karşı yönden gelen 46 yaşındaki Fatih Kalma yönetimindeki araç ile yüz yüze çarpışması sonucu meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, önceki gece saat 23.30 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 20-21’inci kilometreleri arasında Boğaz Otel önlerinde meydana geldi.

Andrei Ozernyi yönetimindeki LB 962 plakalı salon araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte olan Fatih Kalma (E-46) yönetimindeki LG 363 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan Andrei Ozernyi ile Fatih Kalma, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatih Kalma taburcu olurken, Andrei Ozernyi sol kaburgalarında kırık ve akciğer yaralanması nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alınsı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Dikkatsizlik kazaya neden oldu

Bir başka kaza da dün akşam Lefkoşa-Girne anayolunda meydana geldi. Boğaz mevkiinde 2 aracın karıştığı kazada ciddi yaralanma olmazken, trafik uzun süre aksadı. Polisten verilen bilgiye göre; kaza 24 Nisan 2024 tarihinde saat 17.45 sıralarında Girne-Lefkoşa anayolunun 12-13 km'leri arasında meydana geldi.

Girne istikametine doğru yönetimindeki UH 500 plakalı araçla seyreden Mustafa İşlek (E-47) dikkatsizliği sonucu o esnada önünde seyir halinde bulunan araçların yavaşlaması nedeni ile yavaşlayan Fatma Ender (K-26) yönetimindeki UB 297 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. UB 297 plakalı araç da sağ şerit üzerine doğru savrularak önü ile orta refüjü ayıran çelik bariyere çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.



