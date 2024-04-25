511 sürücü rapor edildi

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 511 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Kontrollerde bir sürücü tutuklandı, 28 araç trafikten menedildi.

Toplam 2 bin 262 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde raporlanan trafik suçları şöyle:

“263 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 108 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, bir sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 11 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3 sigortasız araç kullanmak, 1 trafik ışıklarına uymamak, 104 diğer trafik suçları.”