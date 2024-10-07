Ortadoğu Kıbrıs’a taşınıyor

Orta Doğu’da hâkim olan durum yüzünden ülkelerinden ayrılan İsrail vatandaşlarını taşıyan uçakların Tel Aviv-Larnaka arasındaki uçuşlarının devam ettiği haber verildi.

Bunun yanı sıra önceki gün Beyrut’tan Larnaka’ya 500 Avustralya vatandaşını taşıyan iki uçuş gerçekleştirildiğini yazan Haravgi gazetesi, geçen akşam Beyrut’tan Larnaka’ya giden ve 70 kişiyi taşıyan uçakta ise 38 Kıbrıs vatandaşı bulunduğunu belirtti.

Lübnan’dan Larnaka marinasına ve Ay. Napa marinasına bölgeden ayrılan sivilleri taşıyan teknelerin gelmeye devam ettiğini de kaydeden gazete, “Estia” planının uygulamada olduğunu ve bölgeden ayrılan sivillerin Güney Kıbrıs’a gelişlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ifade etti.

Gazete başka bir haberinde ise Orta Doğu’daki olağan üstü hal durumu yüzünden İsraillilerin bu ay için Güney Kıbrıs’taki otellerde yaptıkları rezervasyonları iptal ettiklerini yazdı.

Güney Kıbrıs Otelciler Birliği Başkanı Thanos Mihalidis tarafından yapılan açıklamada otelcilerin endişelerinden de söz edilirken, 2025 yılı için Avrupa’dan yapılan rezervasyonlarda yavaşlama gözlemlendiği de belirtildi.

