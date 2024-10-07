Kültürler kaynaştı

İskele Belediyesi’nin, “Bizim sevdamız sizin de sevdanız olsun, 6 Ekim’de rotanız İskele olsun” sloganıyla bu yıl 6’ncısını düzenlediği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı.

Kortejin, İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nın bulunduğu tören alanına varmasıyla başlayan 6. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Açılışta, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun yanı sıra Sırttaki grubu TUFAD, Azerbaycan Kültür Derneği, Roman Dans Grubu Akdoğan Gençlik Merkezi ile Filipinliler ve İranlılar da dans gösterisi sundu. Atatürk Anıtı önündeki tören, konuşmaların ve dans gösterilerinin ardından son bulurken, İskele Çarşı Merkezi’nin girişinde bulunan ve gün boyu yanan buhurdanlık da İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve protokolün katılımıyla yakıldı.

Etkinlikte, Türkiye’den gelerek Kıbrıs’ı yurt bilenlerin, İskele Belediyesi’nin kardeş şehirleri Trabzon Ortahisar Belediyesi, Mersin Yenişehir Belediyesi, Finike Belediyesi’nin, Azerbaycan, Filipinler, Türkmenistan, Uygur Türkleri, Hindistan, Nijerya, Etiyopya, Bangladeş, Pakistan, Ürdün, Libya, Birleşik Krallık, Rusya, Belarus, Ukrayna, Sudan, Kazakistan, Güney Afrika, Zimbabve ve Kenya’nın tanıtım stantları da yer alıyor. Gün boyu sürecek festivalde yetişkinler tek tek stantları gezerken, çocuklar da kendileri için özel olarak hazırlanan oyun sokağında vakit geçirebilecek. İskele Belediyesi otoparkında kurulan Oyun Sokağı, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı eğitmenleri gözetiminde olacak.

12.00-19.00 saatleri arasında açık olacak Oyun Sokağı’nda yüz boyama, çeşitli zıpzıplar ve oyun aktivitelerinin yanı sıra saat 17.00-19.00 arasında ise çocuk eğlence saati olacak.

Sadıkoğlu: İskele; güzel insanların bir arada yaşadığı kent

Açılış konuşmasını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yaptığı etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, İskele Belediyesi’nin kardeş şehirlerinden Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kurum kuruluş temsilcileri, dernekler, sivil toplum örgütleri ve İskele halkı ile çok sayıda kişi katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptı. “Güzel insanların, farklı renk ve kültürlerin birbiriyle uyum içinde yaşadığı kent İskele’mizden herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Sadıkoğlu, her yıl, bir önceki yıldan daha güzelini, daha özelini yapmak için aylar öncesinden başlayan, büyük bir özveri sonucu ortaya çıkan Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğini halk ile buluşturuyor olmanın mutluluğunu ve farklı kültürlerle birlikte aynı havayı solumanın gururunu bir arada yaşadıklarını ifade etti.