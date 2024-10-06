banner564

Şekerlikle yüzüne vurdu

Boşanma aşamasında olduğu eşini Ozanköy’deki restoranda darp eden 44 yaşındaki adam tutuklandı

Şekerlikle yüzüne vurdu
banner598
banner616

Boşanma aşamasında olduğu eşini Ozanköy’deki bir restoranda darp eden kişi tutuklandı
porselen şekerlikle yüzüne vurdu
Boşanma aşamasında olduğu eşini Ozanköy’deki bir restoranda darp eden 44 yaşındaki O.K. tutuklandı. Polis açıklamasına göre, O.K'nin (E-44) porselen şekerlikle yüzüne ve başına vurduğu eşi F.K.’nin (K-28)  yüzünde kırıklar oluştu. F.K. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Finansmanı üslenecek
Finansmanı üslenecek
  1. GÜNEY

banner582

banner471

banner628

banner474