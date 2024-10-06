Boşanma aşamasında olduğu eşini Ozanköy’deki bir restoranda darp eden kişi tutuklandı
porselen şekerlikle yüzüne vurdu
Boşanma aşamasında olduğu eşini Ozanköy’deki bir restoranda darp eden 44 yaşındaki O.K. tutuklandı. Polis açıklamasına göre, O.K'nin (E-44) porselen şekerlikle yüzüne ve başına vurduğu eşi F.K.’nin (K-28) yüzünde kırıklar oluştu. F.K. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
Şekerlikle yüzüne vurdu
Boşanma aşamasında olduğu eşini Ozanköy’deki restoranda darp eden 44 yaşındaki adam tutuklandı
Boşanma aşamasında olduğu eşini Ozanköy’deki bir restoranda darp eden kişi tutuklandı
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