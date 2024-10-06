Boşanma aşamasında olduğu eşini Ozanköy’deki bir restoranda darp eden kişi tutuklandı

porselen şekerlikle yüzüne vurdu

Boşanma aşamasında olduğu eşini Ozanköy’deki bir restoranda darp eden 44 yaşındaki O.K. tutuklandı. Polis açıklamasına göre, O.K'nin (E-44) porselen şekerlikle yüzüne ve başına vurduğu eşi F.K.’nin (K-28) yüzünde kırıklar oluştu. F.K. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

