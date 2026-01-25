Emsali eşlik edecek

Fransız Yüksek Mahkemesi’nin Rum yönetiminin KKTC vatandaşı İranlı Bahdat Cafari aleyhine Avrupa Tutuklama Emri başvurusunun reddiyle ilgili nihai karar verdi.

Rum yönetiminin Fransız Yüksek Mahkemesi’nin, ‘stratejik ilişkiler’ söylemini de boşa çıkardığı bu nihai kararı hakkında herhangi bir açıklama, izahat veya değerlendirme yapmadığı haber verildi.

Alithia haberi “Gaspla İlgili Stratejiye Nihai Darbe… Fransız Yüksek Mahkemesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Temyiz Başvurusunu Reddetti…. ‘Stratejik İlişkiler’ Söylemi de Boşa Çıktı” başlığıyla manşete çekti.

Gazete, Fransız mahkemesinin temyiz başvurusu hakkındaki hukuki, siyasi ve kurumsal etkileri olan emsal nitelikli kararının Güney Kıbrıs’ın KKTC’deki eski Rum mallarının alım-satımı konusundaki “stratejisini” de doğrudan sınadığına dikkati çekti.

Habere göre, Fransa’da bu konu artık kesin ve yanlış anlamaya olanak tanımayacak şekilde kapanıyor. Avrupa Tutuklama Emri, uygulanabilir addedilmedi, Rum yönetiminin ilgili dosyası, “suçların delillendirilmesi" açısından yetersiz ve Katılım Protokolünün 10’uncu maddesi uyarınca Avrupa müktesebatının KKTC’de erteleniyor olması net bir hukuki engel görüldü.

Haberde, Aix-en-Provence Temyiz Mahkemesi kararının habercisi kararın artık, AB üyesi devlet yüksek mahkemesinin kararının temyiz kararı niteliği kazandığı ve bu nedenle sadece tek bir konuyla alakalı olmadığı (artık emsal olduğu) vurgulandı.

KKTC’nin bu karar üzerine kutlama yaptığını yazan gazete, Dışişleri Bakanlığı açıklamasından da alıntılar yaparak “diğer bir deyişle, Lefkoşa’nın cezai inisiyatifi kendisi aleyhine siyasi argümana dönüştü. Artık öteki tarafın argümanlarına, AB’nin ve KKTC’nin hukuki çerçevesine atıf yapan yüksek mahkeme düzeyinde yargı kararı eşlik ediyor” ifadesine yer verdi.

Gazete, Rum yönetiminin bu gelişme karşısında siyasi bir görüş ortaya koymadığına, KKTC tarafından uluslararası alanda değerlendirilmeye başlanan bir nihai kararın etkileri hakkında Rum kamuoyuna izahatta bulunmadığına dikkat çekti. Bu durumun Rum yönetiminin “çaresizliğini ve gerçekte söylemi zemin kaybederken bile imajını ve güya uluslararası yükselişini koruma çabasına verdiğinin göstergesi olduğu” yorumunu yaptı.