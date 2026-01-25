Yine sürat

Ülke genelinde önceki gece kapsamında trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kontrollerde, yasal hız sınırını aşan 149 sürücü tespit edilirken, alkollü araç kullanan 12 kişi ve muayenesiz araç süren 12 kişi de rapor edildi.

Toplamda 296 sürücü çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezalandırıldı, 22 araç ise trafikten men edildi.

Polis Genel Müdürlüğü, denetimlerin trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla düzenli olarak sürdürüldüğünü açıkladı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, trafik Ekipleri tarafından kontrol edilen bin 907 araç sürücüsünden 296’sı hakkında işlem yapıldı.

Denetimlerde sürücülerin 149’u yasal hız sınırını aştığı, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı, 12’si alkollü içki tesiri altında olduğu, 12’si muayenesiz araç kullandığı, 11’i trafik levha ve işaretlerine uymadığı, 7’si 5 bin kilogram ve üzerindeki kamyonların trafiğe çıkış saatine uymadığı, 8’i kamu taşıma işletme izni olmadan yolcu taşıdığı, 6’sı emniyet kemeri takmadığı, 4’ü sigortasız araç kullandığı, 3’ü trafik ışıklarına uymadığı, biri tehlikeli yük taşıdığı, biri sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı, biri aracın ışık kurallarını ihlal ettiği, biri kayıtsız araç kullandığı, 64’ü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.