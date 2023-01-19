İdealist bir insandı

Gazimağusa Belediyesi’nin müzisyen, yazar, gazeteci, spiker ve şair kimliğiyle tanınan merhum Hüseyin Irkad’ın anısına Pertev Paşa Mahallesi’nde yaptığı parka “Gazimağusa Belediyesi Hüseyin Irkad Parkı” ismi verildi.

Verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Hüseyin Irkad’ın ailesinin katılımıyla parka isim tabelası takıldı.

1950’den 1960 yılına kadar yayımladığı “Çocuk” isimli dergiyle ve pek çok çalışmasıyla toplumda iz bırakan Hüseyin Irkad’ın anısına park yapılması kararı geçen dönem Gazimağusa Belediyesi Meclisi'nde alınmıştı.

Merhum Hüseyin Irkad’ın eşi Aysel Irkad yaptığı konuşmada, onu en iyi anlayan ve tanıyanın kendisinin olduğunu ifade ederek “O idealist bir öğretmendi, ideal bir babaydı, eşi bulunmaz bir eşti. Ben ilkokul mezunu olduğum halde bana hem hocalık etti hem kocalık etti. O benim kalbimde gömülüdür.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’ın başarılı çalışmalar yapacağına inanç belirten Aysel Irkad, parka eşinin ismi verildiği için teşekkür etti.

Uluçay: Çok yönlü bir aydındı

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da konuşmasında, Gazimağusa’da Hüseyin Irkad ve onun yetiştirdiği evlatlarının çok farklı alanlarda gösterdiği başarılarla Gazimağusa’da bilinen, saygı duyulan ve sevilen bir aile olduğunu, merhum Hüseyin Irkad’ın çok yönlü bir aydın, toplumun bugünlere gelmesinde harcı olan biri olduğunu söyledi.

Hüseyin Irkad’ın oğlu Ulus Irkad konuşmasında hem inceliği hem kadirşinaslığından dolayı Gazimusa Belediye Başkanı Uluçay’a ve geçmiş dönemde aynı mecliste çalıştıkları ve park için alınan kararda desteği olan Asbaşkan Hüseyin Manik’e teşekkür etti.

