7 bin pasaport

ABD’de yayın yapan “CBS News” haber kanalında yer alan bir programda, Ukrayna savaşı sebebiyle yaptırım uygulanan Rus oligarkların Güney Kıbrıs’la mevcut ilişkilerinin ele alındığı ve yaptırım uygulanan bu kişilerin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu aldıkları gibi birçok iddiaya yer verildiği bildirildi.

Güney Kıbrıs’ın 7 yılda 7 bin yabancıya pasaport verdiği iddia edildi.

Politis gazetesi, “ABD Yaptırımlar Konusunda Bizi Açık Etti – Yaptırımların Uygulanması Konusunda ABD’den Şüpheler” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, ABD’nin “CBS News” haber kanalında yayınlanan “60 Dakika” programında, yaptırımların uygulanmasını denetleyen ABD Adalet Bakanlığı kaynak gösterilerek ciddi iddialara yer verildiğini yazdı.

Gazete haberinde özetle, “Kıbrıs: Rus Oligarkların Servetlerinin İzinde” başlığıyla yayınlanan söz konusu programda özellikle “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu sahibi üç Rus oligarkın Güney Kıbrıs’ta kurdukları şirketler aracılığıyla paralarını gizleme ve aklama faaliyetleri gerçekleştirdiklerinin iddia edildiğini belirtti.

Rus oligarkların servetleri bulma ve yaptırımları denetlemekten sorumlu olan ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco’nun söz konusu programda yaptığı açıklamalarda, Rus oligarklardan

Oleg Deripaska’nın, ABD vatandaşlığı alarak yaptırımlardan kurtulmak adına çocuğunun bir tanesinin

ABD’de doğmasını sağlamak için ABD’ye gelmeye çalıştığını, bu seyahatin ise Güney Kıbrıs’taki bir şirket tarafından organize edildiğini söylediğini aktaran gazete, yine Monaco’nun açıklamalarında, Güney Kıbrıs’ta Deribaska’ya ait birçok gayrı menkulün tespit edildiğini fotoğraflarla dile getirdiğini vurguladı.

Monaco ayrıca, Rum yetkili makamlarının, bu gayrı menkullerin kullanımının dondurulup dondurulmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmamakta olduklarını belirtirken, Deripaska’yla ilişkili 12 paravan şirketin de yine Güney Kıbrıs’ta tespit edildiğini ifade etti.

Söz konusu programda, tanınmış oligarklardan Roman Abramoviç’in uçaklarının Britanya Virjin Adaları ve İngiliz Jersey adası adreslerine kayıtlı olan ve Güney Kıbrıs’taki bir vakıf fonuna bağlı bulunan şirketlerde tespit edildikleri ancak Rum hükümetinin bu uçaklara el konulması için harekete geçmediği, bu eylemin ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapıldığı vurgulandı.

7 bin pasaport

Gazete, 2013-2020 yılları arasında yaklaşık 7 bin kişiye Güney Kıbrıs tarafından “Altın Pasaport” verildiği ve bunların neredeyse yarısının Rus vatandaşlar olduklarının aktarıldığı programda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen oligarkların isimlerine de yer verildiğini belirtti.

Habere göre Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’e de programda söz hakkını tanındı.

Petridis açıklamasında, geçmişte bazı yanlışların olduğunu ancak yaptırımlar çerçevesinde gerekli önlemleri alarak yaptırımlar listesinde yer alan yaklaşık 10 Rus’un vatandaşlıklarının iptal edildiğini iddia ederek, Güney Kıbrıs’ın “haksız yere suçlandığını” savundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıkları altında yansıtt:

Haravgi: ABD Başsavcı Yardımcısı: Kıbrıs Yaptırımlara Rağmen Rus Oligarkların Kara Para Aklama Merkezi.

Alithia: Kıbrıs Pasaportlar Konusunda Haksız Yere Suçlanıyor – Maliye Bakanı’nın CBS News’e Röportajı.