280 operasyon yapıldı

Kuzey Kıbrıs’ta 2022 yılında toplam 116 buçuk kilo uyuşturucu, 2 bin 539 hap ele geçirildi, 323 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucunun 112 kilosunu hintkeneviri türü uyuşturucu oluşturdu.

KKTC’de geçen yıl uyuşturucu yakalama miktarında yüzde 37 artış olduğu belirtilirken, polisin 280 operasyon yaptığı bildirildi.

Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, 2022 yılında yakalanan toplam uyuşturucu miktarını açıkladı.

Buna göre, 112 kilo 631 gram 22 miligram hintkeneviri, 3 kilo 688 gram 160 miligram methamfetamin, 2 kilo 933 gram 840 miligram ham afyon, bir kilo 285 gram 439 miligram kokain, 878 gram 140 miligram eroin, 604 gram 87 miligram sentetik cannabinoid, 251 gram 776 miligram MDMA, 66 gram 851 mg amphetamine ele geçirildi.

Bin 300 adete yakın uyuşturucu madde içeren hap, bin 81 adet MDMA içeren hap, 149 adet buprenorphine içeren hap, 9 adet amphetamine içeren hap ve 153 kök hintkeneviri bitkisi ele geçirildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerine 156 ihbar hattından ulaşılabiliyor.