7 aydır morgda bekletiliyor 

Ömer KADİROĞLU

Yeniboğaziçi köyünde yaklaşık 7 ay önce hayatını kaybeden ancak çocuklar arasında defin yeri konusunda yaşanan anlaşmazlık yüzünden cenazesi morgda bekletilen Aysan Gazi hala defnedilmedi. İngiltere’de yaşayan çocukları, anneleri Aysan Gazi’nin vasiyeti olduğu gerekçesiyle cenazesini oraya taşımak istiyor.

Kıbrıs’ta yaşayan oğlu ise Aysan Gazi’nin cenazesini Yeniboğaziçi köyünde defnetme konusundaki ısrarını sürdürüyor. Evlatlar arasında yaşanan ve mahkemeye taşınan bu durum nedeniyle talihsiz annenin cenazesi 7 aydan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin morgunda bekletiliyor. Son sözü Yüksek Mahkeme’nin söylemesi bekleniyor.

Kızı annesini aile mezarlığına gömmek istiyor

Bu arada Aysan Gazi’nin eşi merhum Hüseyin Mehmet Gazi’nin 1980’li yıllarda İngiltere’de Brookwood Mezarlığında bir aile mezarlığı satın aldığı bilgisine ulaşıldı. Gazi’nin İngiltere’de yaşayan kızının annesinin cenazesini babasının satın aldığı aile mezarlığına defnetmek istediği belirtildi. Aysan Gazi’nin henüz bir yaşındayken kaybettiği kızının ve eşi Hüseyin Mehmet Gazi’nin de bu mezarlıkta defnedildiği bilgisine ulaşıldı. Kıbrıs’ta yaşayan büyük oğlu ise annesini Kıbrıs’ta ikamet ettiği köyde defnetmek istiyor.

Cenaze neden defnedilmedi

Aysan Gazi, kalp rahatsızlığı sonucu 10 Haziran 2022 tarihinde 80 yaşında hayatını kaybetmişti. Oğlu annesini Yeniboğaziçi köyüne toprağa vermek istemiş, kızı ise mahkemeye başvurarak defin işlemlerini durdurmuştu. Bu nedenle Aysan Gazi’nin cenazesi 222 gündür Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bekletiliyor.



Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023, 10:40