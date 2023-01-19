Sahamızı kimseye yedirtmeyiz

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün tarihi surlar üzerinde bulunan merdivenler kısmına yerleştirdiği demir tel örgü ve demir çitler yeni bir krize neden oldu.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu BM Barış Gücü’nün Taksim Sahasında yapmış olduğu tahribatı eleştirdi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, BM Barış Gücü’nün asla kabul edilmeyecek faaliyetlerde bulunduğunu dile getirerek, “BM bir kriz yaratma eylemi içerisinde… Sahamızı kimseye yedirecek değiliz!” ifadelerini kullandı.

BM’nin bu hareketlerinin sadece Rum tarafını ‘tatmin’ etmek için yapıldığını da belirten Ertuğruloğlu, “Bu faaliyetler bizim için kabul edilemezdir” diye konuştu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Şefi Colin Stewart’ın adaya gelmesini beklediğini de aktaran Ertuğruloğlu, “Taksim Sahasıyla ilgili anlaşmayı Colin Stewart ile yapmıştım, bu yüzden onun gelmesini bekliyorum. Bakanlığımız BM yetkilileriyle sürekli temas halinde” açıklamasını yaptı.

Ertuğruloğlu, “BM, yapmakta olduğu yanlıştan süratle geri dönmelidir. Yapılan yanlışı benimseyip, hazmedip, oturacak değiliz” dedi.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi de tepkili

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi de Barış Gücü’nün tarihi surlar üzerinde bulunan merdivenler kısmına yerleştirdiği demir tel örgü ve demir çitlerin tarihi surlara zarar verdiğini, saha kenarında bulunan ve yine eski eser olarak kabul edilen tribünlere yerleştirilen varillerin de söz konusu yapılara zarar vereceği değerlendirildiğini bildirdi.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi bu durumu şiddetle kınadığını belirterek söz konusu alanlara yerleştirilen tüm yapıların BM Barış Gücü tarafından bir an önce kaldırılmasını talep etti.