En önemli sorun ekonomi

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği ankete göre; yargı, polis ve Ombudsman ülkenin en güvenilir kurumları olarak görülüyor.

Ankete katılanların yüzde 87.7’si ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşündüğünü söylerken, ülkede işlerin doğru yönde gittiğini düşünenlerin oranı sadece yüzde 12.23’te kaldı.

Katılımcılar ülkenin en önemli sorunlarının başında ekonomi geldiğini belirtti. Son dönemlerde yaşanan ekonomik sorunlar toplumun en önemli sorunu olarak öne çıkmaya devam etti.

Ekonomiyi; Düşük Maaşlar, Sağlık Sistemi, Yeteneksiz/beceriksiz siyasi liderler

Altyapı (Elektrik Sorunu) ,Enflasyon, Eğitim Sistemi, Kıbrıs Sorunu ve Yolsuzluk’ sorunları takip etti.

Toplumun en çok güven duyduğu 3 kurum sırasıyla yargı, polis ve ombudsman oldu.

En az güven duyulan kurumlar ise; Hükümet, Siyasi Partiler, Meclis, Medya ve Sendikalar olarak sıralandı.

Mutluluk ve sosyal güven düşük

Toplumun mutluluk puanı bu dönemde 10 üzerinden 5.90 olarak ölçüldü. Sosyal güven puanı ise 3.34 oldu. Bu, bireylerin hem kurumlara hem de birbirlerine olan güveninde ciddi sorunlar yaşandığını gösteriyor.

