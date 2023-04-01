Enerji krizi

Rum Ulusal Konseyi, Nikos Hristodulidis’in başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirirken, AKEL’in ortaya koyduğu önerinin destek görmediği bildirildi.

AKEL’in AB’nin Türkiye’ye teşvik olabileceğine kuşkuyla yaklaşarak Ankara’yı ikna etmek için enerjinin ileri götürülmesi karşı önerisinde bulunduğu, Hristodulidis’in ve diğer partilerin buna karşı çıktığı bildirildi.

Fileleftheros’un “Türkiye İçin Teşvik Arıyorlar” başlığıyla manşete çektiği habere göre, Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı olarak katıldığı ilk Ulusal Konsey toplantısında, AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil olması ve müzakerelerin başlamasına kendi yöntemiyle katkı koyması için harcadığı çabaları anlattı. Siyasi partiler, Hristodulidis’in çabasını destekler göründü ancak Türkiye’ye AB üzerinden verilebilecek teşvikler konusunda anlaşmazlıklar oldu. Hristodulidis, Türkiye-AB ilişkilerinin Türkiye’nin müzakere masasına dönmesi için teşvik olduğu kanaatini dile getirdi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu buna karşı çıkarak, Türkiye-AB ilişkilerinin teşviki için, AB üyesi 27 ülkenin bir dizi kritik konuda hemfikir olması veya anlaşması gerektiğini savunan Hristodulidis, böyle bir durumda sorumluluğun üye devletlerde olacağını söyledi.

Türkiye’ye teşvik verildi

Stefanu, Türkiye’ye enerji üzerinden teşvik verilmesi önerisine karşı öneride bulunarak, Nikos Anastasiadis’in 2020’de sunduğu önerinin masada olduğunu yineledi. Hristodulidis ise enerji üzerinden teşvik verilmesinin zaman alacağına işaret ederek, karşı çıktı. Nikos Anastasiadis ise Hristodulidis’in bu çekincesine destek vererek “enerji teşvik olarak verilirse, Türkiye bu fırsatı kullanacak ve görüşme müzakerelerin özlü menfaati olmaksızın başka yönde hareket edecek” dedi.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, konsey toplantısının ardından yaptığı açıklamada Hristodulidis’in Brüksel’de yaptığı temaslar ve çıkmazın kırılması, müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun uzlaşılmış çerçeve zemininde çözülmesi çabalarına AB’nin daha aktif müdahil edilmesi önerisi hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Letimbiotis, Hristodulidis’in bütün siyasi partilerden “bütün tarafların karşılıklı menfaati olacağı bir durum yaratılabilmesi ve çözüme ulaşılabilmesi için AB’nin BM’ye destek olacak şekilde daha aktif müdahil olması çabasına destek ve takviye" istediğini belirtti.

Milli Güvenlik Konseyi

Gazete, Hristodulidis’in Mili Güvenlik Konseyi kurulmasındaki kararlılığını Ulusal Konsey toplantısında da dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, görevleri arasında Rum Ulusal Konseyi’nin işini daha çok takviye etmenin de olduğu bir Milli Savunma Konseyi kurulması fikrini kısaca ortaya koyan ancak detaylı anlatmaya zaman olmadığını söyleyen Hristodulidis, partilere, önümüzdeki günlerde kuruluş ve işleyişiyle ilgili genel çerçeveyi gönderme sözü verdi. “Bakanlar Kurulu kararıu ile ilerleyeceğiz, ardından da Milli Güvenlik Konseyi kuruluş ve işleyiş yasa ve tüzükleri için meclisten geçecek” dedi.

