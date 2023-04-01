Öncelik okul ve hastane

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ünal Üstel arasında imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nün bazı detayları dün açıklandı.

KKTC’ye bu yıl içinde ‘hibe ve kredi’ şeklinde 9 milyar 500 milyon Türk Lirası verilecek. Protokol kapsamında 26 yeni okul yapılacak. Gazimağusa’da inşa edilecek İlahiyat Koleji için 85 milyon TL harcanacak.

Lefkoşa’ya 500 yataklı yeni bir hastanenin yapılacağı, Girne’deki yeni askeri hastane inşaatının tamamlanacağı belirtilirken, Derinya’da bin 192 konut projesiyle Güvercinlik’te sanayi bölgesi projelerinin tamamlanacağı açıklandı. Ayrıca Külliye inşaatının devam edeceği vurgulandı.

500 yatalı devlet hastanesi

KKTC-TC 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü dün Gazimağusa'da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayındaki törenle imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC adına Başbakan Ünal Üstel’in imza koyduğu anlaşma 9,5 milyar TL’lik bir kaynağı içeriyor.

Oktay Kıbrıs Türk halkının refahı KKTC’nin sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşması için gereken adımları ciddiyetle ve vakit kaybetmeden birlikte atmaya kararlı olduklarını belirtti.

Mesarya Ovası sulama projesi, Lefkoşa Çevre Yolu Projesi, Lefkoşa’da 500 yatalı devlet hastanesi gibi somut projeleri süratle tamamlayarak yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini anlatan Oktay, imzalanan anlaşmanın Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına olan desteğinin somut bir nişanesi olduğunu anlattı.

Hükümet dönemlerinde verdikleri sözleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Oktay, 9,5 milyarlık mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktardıklarını anlattı.

Derinya Sosyal Konut Projesi

Mağusa Maraş’ta bin 192 konut ve sosyal donatıdan oluşan Derinya Sosyal Konut Projesini başlattıklarını ifade eden Oktay, projenin ilk adımında 552 konut içi 50 milyon TL ödenek tahsis ettiklerini anlattı.

OSB Altyapı İnşaatına Katkı Projesi’ne 100 milyon lira ödenek tahsis ederek, Güvercinlik Büyük Organize Sanayi Bölgesinin yapımına başlayacaklarını kaydeden Oktay, Alayköy Organize Sanayi Bölgesinin kronikleşen atık su problemini de çözeceklerini belirtti.

Depo bağlantı hattının çalışmaları

DSİ projeleri çerçevesinde toplamda 930 milyon lira kaynak tahsis ederek, daha verimli su dağıtımı sağlamak için 207 km'lik depo bağlantı hattının çalışmalarına başlandığını söyleyen Oktay, Lefkoşa’da 500 yataklı yeni devlet hastanesinin yapımı için de 50 milyon liralık başlangıç ödeneği ile ilk adımı attıklarını dile getirdi.

E-sigorta projesi çalışmaları

E-KKTC bünyesi altında E-Sigorta projesi ile ilgili çalışmaların başladığını kaydeden Oktay, “Bağımsızlığın sembol eserleri olacak; Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet Bahçesi, Cami ve Ek tesislerinin inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi için Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Projelerine kaynak ayırdık” dedi.

Gazimağusa İlahiyat Koleji

700 öğrenci kapasiteli, 7 yıllık eğitim verecek şekilde planlanan 27 dönüm arazi üzerine kurulacak ve 85 milyon lira maliyet öngörülen Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım projesine de kaynak ayrıldığını anlatan Oktay, yeni okulların yapımı, mevcut okulların bakımı ve onarımı için 103 milyon lira kaynak tahsis ettiklerini söyledi.

9 milyar 500 milyon TL’lik bir kaynak

Başbakan Üstel de protokolü tarihi bir protokol olarak tanımladı.

Protokolle 9 milyar 500 milyon TL’lik bir kaynağa erişileceğini belirten Başbakan Üstel, “Bu protokolle, hem ekonomik istikrarın sağlanması, maliyemizin daha güçlü hale gelmesi için adımlar atacağız hem da halkımız için son derece önemli projeleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.

26 yeni okul projesi

Ülkenin depreme hazır hale getirilmesi çalışmaları çerçevesinde 25+1 toplam 26 yeni okul projesinin protokolde depreme özel projeler başlığı altındaki yerini aldığını dile getiren Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Kaybettiğimiz şampiyon meleklerimizin isimlerini de taşıyacak okul projeleri için başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a ve protokol hazırlıklarında görev alan herkese Kıbrıs Türk Halkı adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum.”

“İnsanı anlattıkça duygulandıran ve umutlandıran projeler bunlarla sınırlı değildir” diyen Başbakan Üstel, Sivil Savunma ve İtfaiye teşkilatının, Doğal Afetlere hazır hale getirilmesine yönelik önemli bir mali kaynağın protokole eklendiğini vurguladı.

Tarihi bir protokol

Başbakan Üstel, 26 okul, 3 hastane, bir sağlık merkezi, bir ulusal afet ve deprem merkezi, sivil savunma ve itfaiye teşkilatlarının güçlendirilmesi projelerinin yanında, enerjiye, tarıma, ulaştırmaya, çalışma hayatına, kamu maliyesine, sanayiye, e-devlet projelerine ve teknolojiye yönelik pek çok projeyi de kapsayan bu protokolün tarihi bir protokol olduğunun altını çizdi.

Konuşmasında, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a hitap eden Üstel, “Biliniz ki, Kıbrıs Türk Halkı bugünü asla unutmayacak, bu desteği gönül akdimizin, gönül bağımızın en önemli işareti olarak sonsuza dek yüreğinde taşıyacaktır” dedi.

Gazimağusa ve Karpaz başta olmak üzere yeni okulların yapımı, mevcut okulların bakım ve onarımı için Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi’ne 103 milyon lira kaynağın da tahsis edildiğini söyleyen Oktay, buna ek olarak, Deprem Denetleme Komitesi tarafından yapılan incelemeler sonucunda iyileştirme ihtiyacı tespit edilen 26 okula ilişkin iyileştirme çalışmalarına destek verileceğini belirtti.

Bu arada Oktay, Başbakan Ünal Üstel ile birlikte Gazimağusa’da Osman Fazıl Polatpaşa Camii avlusunda yer alan iftar programına katıldı.

İftar programına Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar, bazı milletvekilleri ile Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal ve çok sayıda vatandaş katıldı.