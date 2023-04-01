68 dana Veteriner dairesinde

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Ağırday köyünde Mehmet Dayı’ya ait ağılda 68 adet kaçak dana ile ilgili soruşturma sürüyor. Zanlılar Mehmet Dayı ile Osman Sarı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı. Her biri 40 bin TL değerindeki danaların devlet üretme çiftliğinde muhafaza edildiği öğrenildi.

Soruşturmayı yapan polis, 28Mart 2023 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Ağırdağ’da, zanlı Mehmet Dayı’ya ait ağıl içerisinde, Veteriner Dairesi ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi personeli tarafından yapılan kontrolde, ithali yasak olan 68 adet erkek dananın gümrüksüz olarak tasarruf edildiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların tutuklandığını, danalara Veteriner Dairesi tarafından el konulduğunu söyledi. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı Osman Sarı’nın da gözaltına alındığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların cep telefon görüşmelerinin inceleneceğini belirtti. Polis, danalarla ilgili veteriner dairesinden rapor beklediklerini de açıkladı.

Polis memuru, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2023, 09:56