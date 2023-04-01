Evraklar incelenecek

Hüseyin ÇİÇEK

Çalıştığı inşaat şirketine ait 16 daireyi satıp, elde ettiği milyonlarca lirayı çaldığı iddia edilen Gazimağusa Belediyesi Meclis üyelerinden Tolga Yavuz hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, 2016’dan bu yana sattığı 16 apartman dairesi karşılığında müşterilerden tahsil ettiği 13 buçuk milyon TL’yi çaldığı iddia edildi. zanlının satış işlemlerini patronundan aldığı vekâletle gerçekleştirdiği belirtildi. Zanlının yaptığı tüm satış işlemlerinin mercek altına alınacağı, incelenecek birçok evrak olduğu açıklandı.

Duruşmada zanlı hakkındaki olguları aktaran polis memuru, Gazimağusa’da Ş.Ö.’ye ait bir inşaat şirketinde çalışan Tolga Yavuz’un patronu tarafından kendisine verilen vekalet ile 2016 -2023 tarihleri arasında satışını gerçekleştirdiği 16 daireden elde ettiği 949 bin 950 Sterlin paranın, 580 bin 236 Sterlinlik kısmını şirket hesabına yatırmayarak müstahtem tarafından sirkat suçunu işlediğini açıkladı. Polis memuru, şirket sahibi tarafından yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru, soruşturma kapsamında birçok ifade alınacağını, geçmişe yönelik araştırma yapılacağını açıkladı.

Zanlının yaptığı tüm satış işlemlerinin mercek altına alınacağını, incelenecek birçok evrak olduğunu kaydeden polis, Yavuz’un aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini, 16 dairenin parasını şirket sahibine verdiğini iddia ettiğini aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme soruşturma maksatlı, zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.