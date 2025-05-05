Ercan’a dikkat çekti

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu, KKTC’nin tanınması izlenimini yaratmayacak bazı karşılıklar vererek, Maraş’ın Kıbrıs sorunu çözülene kadar Birleşmiş Milletler (BM) himayesine verilmesi gerektiğini söyledi.

Haravgi gazetesine röportaj veren Yoannu, bu karşılıkların Avrupa Birliği (AB) himayesinde limanların açılması ve Ercan Havalimanı’nın “Kıbrıs Cumhuriyeti FIR Hattı” himayesinde direk uçuşlara açılması olabileceğini ancak kimsenin, Maraş konusunda bir şey yapmaya niyeti olmadığını belirtti.

Habere göre, Yoannu, Maraş’ın yalnızca kapalı kısmının iadesini asla kabul etmeyeceklerini ve Maraş kaybedilirse her şeyin, yani Maraş’ın geri kalanının ve “işgal bölgesinin tümünün” kaybedileceğini vurguladı.

Yabancılarda Maraş algısının bunca sene geçtiği halde yanlış olduğuna işaret eden Yoannu, yabancıların Maraş ile kastedilenin Mağusa’nın tümü olduğunu zannettiklerini kaydeden Yoannu, Maraş derken, Mağusa’nın yüzde 15-16’lık bir kısmından bahsedildiğini anlattıklarını söyledi.

Yoannu, şu anda Maraş’ın açılan kısmında herhangi bir şey yapılmadığı için rahat davranmamaları gerektiğini ve temmuz ayında müzakereler başlamazsa, birtakım gelişmeler yaşanabileceğini iddia etti.

Yoannu’ya, "Mağusa’nın Kıbrıslı Türk belediye başkanı 1960 Anayasası tarafından tanınıyor mu?", yoksa “sahte belediye başkanı” mı şeklinde soru da yöneltildi. Yoannu, bu soruya, 1960 Anayasası’nda “Lefkoşa, Limasol ve Mağusa’daki Kıbrıs Türk mahallelerinin belediye başkanı olması, bu mahallenin yönetiminin özerk olması ve Rum belediyesiyle iş birliği yapması” konusunda uzlaşıya varıldığı ve 1960 Anayasası'nı kabul ettikleri sürece, bu maddeyi ihlal edemeyecekleri yanıtını verdi.

