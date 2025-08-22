banner564

Keyifli bir akşam yaşattı

Yaz etkinlikleri kapsamında sanatçı Aysu Mişon, Lefkeliler Hanı’nda sahne aldı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği LTB Akustik Sahne konserleri, Lefkeliler Hanı’nda müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.
LTB’den verilen bilgiye göre; konser serisi ilk olarak Derviş ve Çağıl İşgüzar’ın performansıyla başladı. Ardından sahneye çıkan Grup Reva, müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı. Etkinliklerin üçüncü konserinde ise sanatçı Aysu Mişon, sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.
Belediye, yaz boyunca farklı müzik türlerini Lefkoşa halkıyla buluşturmayı hedefleyen konserlerin, kültür ve sanat yaşamına renk katmayı amaçladığını belirtti.
LTB Akustik Sahne konserleri, 26 Ağustos Salı akşamı saat 20.00’de gerçekleştirilecek LBO Latin Trio konseri ile sona erecek.
 

Büyük beğeni topladı
Büyük beğeni topladı
