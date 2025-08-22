Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği LTB Akustik Sahne konserleri, Lefkeliler Hanı’nda müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

LTB’den verilen bilgiye göre; konser serisi ilk olarak Derviş ve Çağıl İşgüzar’ın performansıyla başladı. Ardından sahneye çıkan Grup Reva, müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı. Etkinliklerin üçüncü konserinde ise sanatçı Aysu Mişon, sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Belediye, yaz boyunca farklı müzik türlerini Lefkoşa halkıyla buluşturmayı hedefleyen konserlerin, kültür ve sanat yaşamına renk katmayı amaçladığını belirtti.

LTB Akustik Sahne konserleri, 26 Ağustos Salı akşamı saat 20.00’de gerçekleştirilecek LBO Latin Trio konseri ile sona erecek.

