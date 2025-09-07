‘Etkin eylem’ bekleniyor

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki (AKPM) Sol Grup Başkanı Rum Avrupa Milletvekili Yorgos Lukaidis KKTC’de tutuklu bulunan 5 Rum meselesini, “serbest bırakılmalarına yardımcı olmaları” için Avrupa Konseyi kurumsal organlarına götürdü.

Haravgi’nin haberine göre Lukaidis konuyu, perşembe günü katıldığı Başkanlık Komitesi ve dün katıldığı AKPM Başkanlığı çalışma toplantısında gündeme getirdi. Lukadis, AKPM’ye ve genel olarak Avrupa Konseyi’ne “2016’dan beridir sürekli demokratik gerileme göstermek, AKPM ve Avrupa Konseyi kurumsal organlarının tavsiyelerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymamakla” suçladığı Türkiye yönünde “etkin eylem” çağrısı yaptı.

Kıbrıslı Rumların tutuklanmasının, Türkiye’nin “Rumlara yönelik toplu insan hakları ve özgürlükleri ihlallerinin son halkası olduğunu” da iddia eden Lukaidis Avrupa Konseyi Başkanı’ndan ve Genel Sekreter Vekilinden, “5 Rum’un serbest bırakılması için Avrupa Konseyi kurumsal organlarının eylem ve somut inisiyatif almasını” istedi.

