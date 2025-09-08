Üreticiler memnun

Değirmenlik -Akıncılar Belediyesi’nin organize ettiği 3. Dilekkaya Hellim Festivali, 6 Eylül Cumartesi günü Dilekkaya köy meydanında gerçekleştirildi. Hellim üretiminin yoğun olduğu köylerden biri olan Dilekkaya, festivale ilgi gösteren bölge halkıyla dolup taştı. Festivalde yiyecek, içecek ve el işleri stantla-rı kurularak, hellim üreticileri ürünlerini tanıttı. Festival boyunca Halk Dansları Topluluğu, Çocuk Koro-su, Genç Müzik Orkestrası, Altın Kalpler Korosu, Belediye Orkestrası, Jimnastik Grubu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Dilekkaya Muhittin Tüzel Jimnastik Derneği, Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Der-neği ve YDÜ Dans Grubu sahne aldı. DJ SID’in performansı gecenin enerjisini artırırken, Nafiz Dölek konseri festivalin finalini yaptı. Açılışta konuşan Karavezirler, üretimin önemine vurgu yaparak pan-demi döneminde üretkenliğin ne kadar değerli olduğunu dile getirdi. Dilekkaya halkının üretken ve emek veren bir toplum olduğunu belirten Karavezirler, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendisidir’ sözünü hatırlatıyor, üreten herkesi kutluyorum” dedi. Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğulları da festivalin düzenlenmesine destek veren Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, belediye meclis üyeleri ve çalışanlarına teşekkür ederek, köyün hızla geliştiğini ve büyüdüğünü vurguladı.