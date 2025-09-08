Suçlamaları kabul etmiyor

Antalya’da görev yaptığı dönemde “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamalarıyla görevden alınan ve hakkında gözaltı kararı verilen eski Antalya Emniyet Mü-dürü İlker Arslan dün tutuklandı. Dosyadan sızan bilgilere göre, Arslan’ın bir rüşvet çarkının içinde olduğu iddiaları yer alıyor. Suçlamaları reddeden Arslan’a Antalya Büyükşehir Belediyesi ile bağlantılı iş insanı Fazıl Ateş aracılığıyla bazı ödemelerin yapıldığı, bu ödemelerin Arslan’a ulaştığı ileri sürüldü.

İfade veren iş insanları, Fazıl Ateş sayesinde belediyedeki işlerinin kolaylaştığını belirtti.

Arslan’ın eşi M.A.’nın ise kızlarına Döşemealtı’ndan alınan dairenin ödemelerinin taksitli olarak Fazıl Ateş’in şirketine yapıldığını dile getirdiği öğrenildi.

Dosyaya göre, aynı ödemeler Fazıl Ateş tarafından C.G-Y.V. Ortaklığı hesabına gönderildi.

MASAK raporları, Arslan’ın üzerine kayıtlı aracın Makedonya’da görev yaptığı dönemde alındığını ve gümrükleme hizmet bedeli olarak 997 bin TL’nin iş insanı Fazıl Ateş tarafından ödendiğini ortaya koy-du. Ayrıca Arslan’ın hesabına 250 bin TL nakit transfer edildiği, 997 bin TL’nin de “İlker Arslan’a ait gümrükleme hizmet bedeli” açıklamasıyla ödendiği belirlendi.

Toplamda 3 milyon TL aldım

İlker Arslan, ifadesinde eşine yapılan ödemelerin Fazıl Ateş’in şirketinde kısa süreli çalışmasından kay-naklandığını, 250 bin TL’lik ödemenin ise Ankara’daki arsasının satışından geldiğini savundu. Toplam-da 3 milyon TL aldığını, kalan 2 milyonun Fazıl Ateş’te olduğunu belirten Arslan, kızına alınan evin pe-şinatı ve aracının gümrük bedelinin bu satıştan kaynaklı borcun ödenmesi kapsamında karşılandığını iddia etti. Suçlamaları reddeden Arslan, asıl nüfuz ticaretini iş insanı Ateş’in yapmış olabileceğini öne sürdü.

Soruşturma kapsamında Fazıl Ateş de gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan ve Ateş’in rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla ifadelerinin alınmasının ardından adli süreç baş-lattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, Arslan’ı görevden uzaklaştırmış, Antalya Cumhuriyet Başsav-cılığı ise soruşturmayı genişleterek iş insanları ve belediye yetkilileri ile bağlantılı diğer isimleri de dos-yaya dahil etmişti.

