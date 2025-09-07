Ömer KADİROĞLU

Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Kaza, 6 Eylül 2025 tarihinde, saat 01.30 sıralarında Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kazada, 34 yaşındaki Şirin Güngör yönetimindeki NK 354 plakalı salon araç, 145 miligram alkollü içki tesiri altında doğu yönüne ilerlerken dikkatsizce şerit değiştirdi. Bu sırada aynı istikamette seyreden 27 yaşındaki Ahmet Sunar’ın kullandığı YR 057 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarpan Güngör, kazaya sebep oldu.

Kazadan dolayı herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Şirin Güngör’ü alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından tutukladı.