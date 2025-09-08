Tümü ‘Asaf’ ırkı

Hüseyin ÇİÇEK

Hayvancılık Kooperatifi ile Tarım Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen organizasyon kapsamında, İspanya’nın Tarragona Limanı’ndan yola çıkan 4 bin 804 Asaf ırkı küçükbaş hayvan, 8 günlük deniz yolculuğunun ardından Kuzey Kıbrıs’a ulaştı. Nakliye süreci, Mehmet Erureten and Son Trading Ltd. tarafından gerçekleştirildi.

Nakliye sorumlusu Mehmet Erureten, yolculuk sırasında tek bir ölüm vakası yaşanmadığını belirterek, “4 bin 804 hayvanın tamamı sağlıklı şekilde ülkemize getirildi. Bu bizim için yüzde 100 başarı demektir” dedi. Erureten, bazı basın organlarında yer alan “600 hayvan kayıp verildi” iddialarını da yalanladı ve “Bu haberler tamamen asılsızdır. Hayvanların tamamı eksiksiz olarak ülkeye ulaştı” ifadelerini kullandı.

Asaf ırkı koyunlar, yüksek süt verimi ve dayanıklılığıyla biliniyor. Orta ve büyük çiftliklerde süt ve et üretiminde verimliliği artıran bu tür, Kuzey Kıbrıs’ta özellikle süt üretiminde kaliteyi yükseltmesi açısından büyük önem taşıyor. Mehmet Erureten, “İlk parti ile 4 bin 804 hayvan ülkeye geldi. Önümüzdeki iki ay içinde ikinci parti olarak yaklaşık 4 bin 500 küçükbaş hayvan daha getirilecek. Böylece toplamda 9 bin 300 civarında Asaf ırkı hayvan ülke hayvancılığına kazandırılmış olacak” bilgisini verdi.

