Binlerce kişi katıldı

Türkiye’nin birçok ilinde de Küresel Sumud Filosu’na destek yürüyüşleri yapıldı. İstanbul, İzmir, Konya, Aksaray, Erzurum, Amasya, Trabzon, Bayburt, Ordu, Çankırı, Şanlıurfa, Kilis, Van, Hakkari, Kırşehir, Kütahya, Batman, Sakarya, Bilecik, Mardin, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Muş, Adana, Osmaniye ve Ha-tay’da yüzlerce kişi Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşler düzenledi, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ab-luka ve saldırılar protesto edildi. Katılımcılar, "Filistin özgür olana dek mücadele sürecek" mesajını ver-di.

Filoya destek gösterileri düzenlendi

İtalya’nın Roma kentinde de filoya destek gösterileri düzenlendi. Campidoglio Meydanı’nda toplanan grup, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto ederek Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı he-defleyen filoya destek belirtti. Göstericiler, Filistin bayrağı renklerinde kağıt tekneler bıraktı ve Kolez-yum’a yürüyüş gerçekleştirdi.

Hareket tarihi 10 Eylül’e ertelendi

Bu arada Küresel Sumud Filosu, teknik ve lojistik nedenlerden dolayı Tunus’tan Gazze’ye hareket tari-hini 10 Eylül Çarşamba gününe erteledi. Açıklama, filonun sosyal medya hesabından yayımlandı. Ge-cikmenin, İspanya’dan gelen teknelerde yaşanan aksamalar, hava ve deniz koşulları ile gemilerin du-rumu nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Filonun, Tunus’tan yola çıkan üçüncü konvoyla koordineli şekil-de hareket edeceği kaydedildi. Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, teknelerin birle-şebilmesi için hareketin ertelendiğini ve bu sürede katılımcılara şiddet içermeyen pasif direniş eğitimi verildiğini açıkladı. Delia, amaçlarının Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve uluslararası sularda yasa dışı ablukayı kırmak olduğunu vurguladı.

Direnişi simgeliyor

Arapça “kararlılık” anlamına gelen Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalmasını ve şiddet içermeyen direnişi simgeliyor. Katılımcılar, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı, uluslararası kamuoyuna mesaj vermeyi ve ablukanın sona ermesini sağlamayı hedefliyor. Küresel Sumud Filosu’na katılanlar, Gazze’deki açlığa ve abluka politikalarına karşı insanlığın vicdanını savunmak için yola çıktıklarını, insa-ni yardım ve siyasi mesaj ileteceklerini ifade etti. Filo, farklı ülkelerden yüzlerce aktivist, gazeteci ve siyasetçinin katılımıyla yaklaşık 50 tekneden oluşuyor.

