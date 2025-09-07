Trafikteki iki tehlike

Ömer KADİROĞLU

Polis ekipleri ülke genelinde önceki gece gerçekleştirdiği denetimlerde 2 bin 82 araç sürücüsünü kont-rol etti. Denetimlerde 358 sürücü çeşitli trafik ihlallerinden dolayı rapor edilirken, 43 araç trafikten men edildi ve 2 kişi tutuklandı.

Sürücüler en çok hız sınırını aşmak ve emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından işlem gördü. Alkollü araç kullanan 26 sürücüye de yasal işlem uygulandı. Diğer ihlaller arasında ruhsatsız araç kullanımı, muayenesiz araç kullanımı ve sigortasız araç kullanımı yer aldı. Trafik levha ve işaretle-rine uymayan, ehliyetsiz ve sigorta kapsamı dışında araç kullanan, sürüş sırasında cep telefonu kulla-nan sürücüler de rapor edildi. Bunun yanı sıra, kamu taşıma işletme izni kurallarına uymayan bir sürü-cü ile koruyucu başlık takmadan motosiklet süren bir kişi de işlem gördü. Farklı trafik suçlarından işlem gören sürücü sayısı ise 95 olarak kayıtlara geçti.

Rapor edilen suçlar

Yasal hız sınırını aşmak: 134

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 52

Alkollü araç kullanmak: 26

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 21

Muayenesiz araç kullanmak: 9

Sigortasız araç kullanmak :7

Trafik levha ve işaretlerine uymamak :5

Ehliyetsiz ve sigorta kapsamı dışında araç kullanmak : 4

Sürüş sırasında cep telefonu kullanmak : 3

Kamu taşıma işletme izni şartlarına uymamak: 1

Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak : 1

Diğer trafik suçları: 95



