Unutulmaz bir gece oldu

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Gökhan Tepe, sevilen şarkılarıyla Merit Park Hotel sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Konserine dillere pelesenk olan “Gel Aşkım” parçasıyla başlayan Tepe, sahnede-ki enerjisi ve etkileyici performansıyla izleyicileri coşturdu.

29 yıllık müzik kariyerine değinen sanatçı, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarının yanı sıra 90’lı yılların pop klasiklerini ve arabesk eserleri de seslendirerek geceye nostaljik bir hava kattı. Tepe, yo-rumcu kimliğinin yanı sıra besteci olarak da birçok şarkıya hayat verdiğini göstererek Türk pop müziği-nin en özel isimlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan ünlü sanatçı, duygusal anların yanı sıra hareketli parçalarla da izleyicile-re keyifli dakikalar yaşattı. Konser boyunca yüzlerce hayran, Tepe’nin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz anlara imza attı. Sahnedeki dansçıların performansları ise görsel bir şölen oluştur-du.

Merit Park Hotel’in büyüleyici ambiyansında gerçekleşen gecede, Gökhan Tepe bir kez daha müzikse-verlerin gönlünde taht kurdu.