ABD hükümeti ile geçen hafta ticaret anlaşması yapan Japonya Başbakanı Şigeru İşiba istifa kararı aldı. Japonya'da siyasi kriz sürüyor. Başbakanı Şigeru İşiba'nın istifa kararı aldığı bildirildi. Kamu yayıncısı NHK'nın bildirdiğine göre başbakan, iktidardaki Liberal Demokrasi Partisi'nde bir ayrışma yaşanmasından kaçınmak için bu kararı aldı. LDP milletvekilleri bugün olağanüstü liderlik seçimi yapılıp yapılmayacağına ilişkin oylama yapacak. Yaptığı açıklamada iktidar partisinin, seçimdeki mağlubiyete rağmen "halen aynı eski parti olarak kalması ve hiçbir şeyi değiştirmemiş gibi görülmesi halinde" gelecekte var olamayacağını savunan İşiba, "Hala başarmamız gereken şeyler olduğunu düşünsem de istifa etme konusunda zor bir karar aldım" dedi. LDP lideri olarak seçimde beklentileri karşılayamamasından dolayı derin pişmanlık duyduğunu dile getiren İşiba, istifasıyla iktidardaki LDP içinde "kesin bir bölünmeyi önlemeyi" hedeflediğini vurguladı.

"ABD ile bir dönüm noktası"

ABD ile gümrük vergisi anlaşmasına yönelik müzakere sürecinin, istifasının gerekçeleri arasında yer aldığını kaydeden İşiba, müzakerelerin "bir dönüm noktasına ulaştığını" savundu. İşiba'nın liderliğinde, LDP öncüllü koalisyon, geçen yıl iktidara geldiğinden bu yana, artan yaşam maliyetleri nedeniyle seçmenlerin öfkesi altında, parlamentonun her iki kanadında da seçimlerde çoğunluğunu kaybetmişti.

