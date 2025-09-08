Konserlere akın oldu

‘Girne Arkın Group Fest 25’ kapsamında düzenlenen Gençlik Konserleri, Cumartesi gecesi Girne Batı Doğa Parkı’nda büyük bir coşkuya sahne oldu. Festivalin ikinci gününde sahne alan Manga, binlerce kişinin katıldığı konserde unutulmaz bir performans sergileyerek izleyicileri coşturdu. Sanatçı Fikri Ka-rayel ve Gece Yolcuları da sahneye çıkarak hayranlarına keyifli anlar ve müzik ziyafeti sundu. Gecenin finalini Türkiye’nin sevilen rock gruplarından Manga yaptı. Saat 22.30’da sahneye çıkan grup, sevilen şarkılarını katılımcılarla birlikte seslendirerek enerjisi yüksek bir konser sundu. Etkinlik boyunca binler-ce müziksever, alanda bir araya gelerek şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Gençlik Konserleri, farklı sanatçıların performanslarıyla gençleri müzikle buluşturmaya devam edecek.



