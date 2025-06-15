Faşistler görevde

Lefkoşa’nın Rum kesimi surlar içi bölgesinde kültürel alanda faaliyet gösteren “Mikri Arktos” isimli merkeze kısa zaman önce yapılan bombalı saldırının, "ırkçı amaçlarla” gerçekleştirildiği belirtildi.

Alithia gazetesi “Mikri Arktos” isimli kültür alanının, aktivist Andrianos Rodrigez Xaralambus ve sanatçı Ktaerinas Parashu tarafından işetildiğini, yüzlerce sanat etkinliğine de ev sahipliği yaptığını yazdı.

Gazete mekanın, Türk malı olduğunu ayrıca 2006 yılından bu yana Andrianos’un ailesinin himayesinde bulunduğunu, ayrıca bakımı için de binlerce Euro’nun harcandığını yazdı.

Binanın, 2010 yılından bu yana restoran, kafe olarak işletildiğini son yıllarda ise kültür alanına dönüştürüldüğünü yazan gazete, Andrianos Haralambus’un açıklamasına dayanarak, son üç yılda söz konusu binada yaklaşık bin sanatçının misafir edildiğini belirtti.

Binanın kısa bir süre önce Andrianos Haralambus’un yurt dışında olduğu zaman bombalı saldırıya uğradığını belirten gazete, Andrianos’un iki toplumlu ve toplumsal inisiyatiflere de katıldığını yazdı.

Habere göre, Andrianos Haralambus, pandemi sonrasında geçiş noktalarının açılması için de büyük bir etkinlik organize etmişti.

Haravgi gazetesine göre AKEL, bir açıklama yaparak “Mikri Arktos” binasına yapılan saldırıyı kınarken olayın fail ya da faillerin bulunması çağırısında bulundu.

AKEL ayrıca aşırı sağın şiddetine sıfır tolerans gösterilmesi konusunda da hükümete çağrıda bulundu.