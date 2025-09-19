Fransa’yı örnek aldılar

Rum İçişleri Bakanlığı’nın isminin, kriz yönetiminden sorumlu bütün birimleri altında toplayacak şekilde “İçişleri ve Sivil Savunma Bakanlığı” olarak değiştirildiği açıklandı.

Fileleftheros gazetesi “İçişleri Bakanlığı Fransızların Kriz Yönetimi Formülüyle Hiper Bakanlığa Dönüştü” Rum Hükümeti’nin Fransa’daki gibi, kriz yönetimindeki tüm müdahil tarafların daha etkin koordinasyonunun sağlanması için İçişleri Bakanlığı’nda tek çatı altında toplanmasının kararlaştırdığını yazdı.

Gazete, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’na bağlı İtfaiye teşkilatı ile Tarım Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’nin İçişleri Bakanlığı’na çekildiğini ve böylelikle tek görev gücü haline getirildiğini kaydetti.

İtfaiye Koordinatörü Andonis Grigoriu’nun Limasol’daki yangın sırasında Avustralya’da olmasından dolayı bu oluşumdan devre dışı bırakılmasının eleştirildiğini belirten gazete, yapılan değişikliklerin bu gibi konularda uzman olan “Expertise France” adlı kuruluş tarafından da incelendiğini ve tüm çabanın, AB’ye ekonomik katkı yapmasının beklendiğini yazdı.

Bakanlar Kurulu onayladı

Gazete, Ulusal Sivil Savunma Mekanizması’nın işletilmesi kararının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından Bakanlar Kurulu toplantısının başında açıklandığını kaydetti.

Habere göre, Başkanlık Danışmanı Yorgos Bustras, konuyla ilgili açıklama yaparak, Fransızların önerdiği şeyin, tüm verilerin iletileceği genel bir koordinatörlük oluşturulması ve kriz anlarında eksiksiz şekilde anında karar alınabilmesi olduğunu söyledi.

Bustras, getirilen düzenlemelerin herhangi bir hizmeti ortadan kaldırmadığını, aksine daha iyi bir koordinasyon sağladığını belirterek, tüm hizmetlerin İçişleri Bakanlığı’nda toplanması modelinin Fransa’da da uygulandığını ve bunun da, bu modelin Güney Kıbrıs’ta benimsenmesinin temel sebeplerinden biri olduğunu ifade etti.

Gazeteye göre; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Bakanlar Kurulu toplantısının başında yaptığı açıklamalarda, Güney Kıbrıs’ta uluslararası ve Avrupa standartlarına dayalı, modern ve etkili bir ulusal sivil savunma mekanizması için reform süreci başlatıldığını ve bu bağlamda ilk kararın 2023 yılının ekim ayında alındığını söyledi.

Habere göre, Hristodulidis, Avrupa Komisyonu’ndan tedarik edilen fonla Fransa’dan teknik destek aldıklarını ve bugün, kriz konularını yöneten bakanlıklara dağılmış tüm ilgili birimlerin aynı yerde toplanmasına karar verdiklerini; böylelikle de güçlü bir Ulusal Sivil Savunma Mekanizmaları olacağını anlattı.

