‘Federasyon defteri kapanmalı’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da faaliyet gösteren KKTC Emekli Polisler Derneği’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar’ı Dernek Başkanı Birol Atasü ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesi hakkında bilgi verdi.

Tatar, Kıbrıs konusunda yeni bir siyaset ortaya koyduklarını belirterek, Annan Planı ve Crans Montana süreçlerinde yaşananlardan sonra federasyon meselesinin kapanması gerektiğini, Kıbrıslı Rumların “sıfır asker, sıfır garanti” ısrarının bitmeyeceğinin anlaşıldığını söyledi.



Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlük hakkının ortadan kaldırılması ve adadan çekilmesi planını bozan yeni paradigma ile belli bir noktaya gelindiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da uluslararası alanda bunu defalarca dile getirdiğini hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının, yüzyıllardır adada yaşayan asli unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı ve adada hak sahibi olduğunu, ancak bu kabul edildiği takdirde ilerleme kaydedilebileceğini belirtti.



Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde polislerin önemine işaret eden Tatar, güvenlik ve huzurlu yaşam ön planda tutularak tarihten gelen birikimle ülkenin yönetildiğini kaydetti.

Dernek Başkanı Atasü ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Son gelişmeleri değerlendirdi

Öte yandan Tatar katıldığı bir televizyon programında son gelişmeleri değerlendirdi.

Geçiş kapıları konusunda girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Haspolat ve Akıncılar’da kapı açılması için defalarca girişimde bulunduğunu, ancak Rum tarafının Erenköy veya Kıracıköy’den geçiş talebinin, ara bölgeden toprak istemek anlamına geldiğini vurguladı

Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz ara bölgede onlara yol kullandıramayız, aksi takdirde ileride toprak talebinde bulunacaklar” dedi.

Metehan sınır kapısında yaşanan sıkıntılara da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizde üç şerit varken karşı taraf hâlâ tek şeritte çalışmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs’ın yeni kapı açmak istemediğinin farkında olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, yeni oluşturulan Gençlik Komitesi’nin toplantılarını ise başarılı bulduğunu, teknik komitelerin de verimli çalıştığını kaydetti.

Burada doğan çocuklara işgalci gibi bakılması yanlış

Karma evlilikler konusunda da görüşlerini paylaşan Ersin Tatar, çocuklar ve gençler arasında ayrımcılık yapılmasının yanlış olduğunu belirterek, “Burada doğan çocuklara işgalci gibi bakılması yanlıştır. Bu, Avrupa Birliği’nin değil, Rum yönetiminin kararıdır” dedi.

New York’ta üçlü bir görüşme yapılacak

Cumhurbaşkanı Tatar, gelecek hafta New York’a giderek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini, ayrıca Rum lider Nikos Hristodulidis’in de katılacağı üçlü bir görüşme yapılacağını anımsattı.

Mayınların temizlenmesi, yangın ve deprem konularını gündeme getireceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının iş birliğine yanaşmadığını söyledi.

