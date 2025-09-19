Meydan okudu

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, İsrail’den teslim alınan “Barak MX” hava savunma sisteminin Güney Kıbrıs’a yerleştirildiğini açıkladı. Palmas “Türk işgali ve Türk askerinin mevcudiyeti sürdükçe Güney Kıbrıs’ın kendi tedbirlerini alacağını söyledi.

Geçmişte S-300 füzelerinin Türkiye’nin baskıları sonucunda Girit’e yerleştirildiğinin anımsatılması üzerine Palmas “bugün gürültü çıkarmayan farklı yöntemler izlediklerini’ ve bu yolla, “'Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ve topraklarını füzesavar ve uçaksavar silahlarıyla savunabilecek kabiliyetlere sahip olduklarını” savundu.

Habere göre, İsrail hava savunma sistemlerinin Güney Kıbrıs’a konuşlandırılmasına ilişkin Türk tepkilerinin sorulması üzerine Palmas, bunları “riyakârlık” olarak nitelendirdiğini belirtti.

Şimdi farklı bir dönem

Fileleftheros gazetesi “2025 Başka Bir 1998 Değil” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın İsrail’den Barak MX hava savunma sistemini temin etmesine ilişkin Türk tepkilerinin, S300 füzeleri konusunda 1997-98 yıllarında yaşanan gerilimden farklı olmadığını, Türk televizyonlarının, sürekli füzelerin aktif olduğunu gösterdiğini, hedeflerin Türk olduğuna dair algı yarattığını iddia etti.

Hristodulidis hükümeti ve Savunma Bakanlığı'nın, 1998 olaylarının muhtemelen tarihi-siyasi bir öğretiyi teşkil ettiğini, 2025’te aynı yolun izlenmediğini yazan gazete, Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın soruya verdiği yanıtı aktardı.

Habere göre Palmas, Güney Kıbrıs’ın Türk tepkileri ve üçüncü ülkelerin baskıları nedeniyle, Barak MX sisteminin terk edilmesi olayının (S300 füzelerinin Girit’e konuşlandırılması kast ediliyor) yeniden yaşanıp yaşanmayacağı şeklindeki soru üzerine, iki durum arasında farklılıklar bulunduğunu belirtti.

Palmas, S300 füzeleriyle ilgili dönemin seçim kampanyası dönemi olduğunu, S300 füzelerini kimin getireceği konusunda ihaleye çıkıldığını, baskılar neticesinde 300 milyon Kıbrıs lirasına mal olan füzelerin Girit’e konuşlandırıldığını söyledi.

Avrupa savunma programı SAFE konusunda açıklama yapan Palmas, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın bu konudaki açıklamalarının net olduğunu belirtti.

Türkiye’nin NATO üyeliğine vurgu yapan Palmas, birçok AB üyesi ülkenin de NATO üyesi olduğu ve çeşitli alanlarda Türkiye ile iş birliği yaptığını kaydetti.

Palmas, NATO tarafından Türkiye’ye SAFE programı içerisinde savunma sorunlarının ve donanım programlarının desteklenmesi olanağının sağlanması için bu tür baskılarda bulunmasının da beklendiğini savundu.

