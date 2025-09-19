En önemli makam

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, bir grup eko-nomistle bir araya geldi ve Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve mali konularda verimli bir iletişim sağlanabilmesi için meselelerin doğrudan Cumhurbaşkanı düzeyinde kurulması gerektiğini söyleyen Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nin sisteminden dolayı bir mütekabili-yet ilkesi gereği söz konusu meselelerdeki iletişimin böyle olabileceğini kaydetti.

Erhürman, “O nedenle Türkiye Cumhuriyeti ile söz konusu ilişkiler açısından da Cumhurbaşkanlığı ma-kamının son derece önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre; Erhürman’a, Genel Sekreter Erkut Şahali ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Erhürman, toplantıda, Cumhurbaşkanlığı makamının ekonomiyle olan ilişkisine dikkat çekti.

Daha önce de bir grup ekonomistle bir araya geldiğini hatırlatan Erhürman, toplantı sonrası yapılan yorumlarda ortaya çıkan “Bizde Cumhurbaşkanının ekonomiyle ne alakası var?” sorusuna yanıt verdi.

Yorumlarda, seçim sonucunda başbakan ya da maliye bakanı çıkmayacağının ve ekonomi ile cumhur-başkanlığının bağlantısının ne olduğunun merak edildiğini belirten Erhürman, “Tanınmamış bir devlete sahibiz ve bütün dış ilişkilerimizi Cumhurbaşkanı üzerinden yürütmek zorundayız. Ekonomimizin önemli bir kısmı da bu dış ilişkiler üzerinden belirleniyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ile kuru-lan ilişkiler üzerinden şekilleniyor. Bunun dışında ekonominin en önde gelen gelir kaynakları olan tu-rizm ve yükseköğretim de dışarıdan gelen gelirle öne çıkıyor. Yani hem ekonomimizin hem de gelişme imkanlarının dışarıyla doğrudan ilişkisi vardır” dedi.

AB ile ilişkilerde üç tüzük olduğunu ve Rumlar AB üyesi olduktan sonra Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün veto konusu haline gelerek, yürürlüğe girmediğini kaydeden Erhürman, Mali Yardım Tüzüğü’nün ise çok kısa süre önce Rum Yönetim Lideri Nikos Hristodulidis’in girişimiyle adeta devre dışı kalma nokta-sına geldiğini belirtti.

Erhürman, Mali Yardım Tüzüğü’nün devamlılığını sağlamanın ve sağlanan gelirin doğru alanlara kaydı-rılması için uğraş vermenin, yetki olarak Cumhurbaşkanlığında toplandığına dikkat çekti.

Tufan Erhürman, “Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde yapılan çalışmalar bize gösteriyor ki, KKTC’nin ihraca-tının ithalatı karşılama oranı yalnızca yüzde 6’dır. Bu çok düşük bir oran. Ada ekonomilerinde bu oran yüzde 35-40 civarındadır. Yüzde 6’lık ihracatın yüzde 72’si Türkiye Cumhuriyeti’ne, yüzde 10’u Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden Güney’e gerçekleşiyor. Kalan kısmı ise diğer ülkelere. Yani Yeşil Hat Tüzüğü yal-nızca yüzde 10’larda kalmasına rağmen, ihracatta ikinci sırada. Yeşil Hat Tüzüğü’nde bir türlü halledi-lemeyen sorunlar olduğu gibi, aniden ortaya çıkan sorunlar da var. Doğrudan Ticaret Tüzüğü konu-sunda ısrarcı olması gereken makam da yine Cumhurbaşkanlığıdır” dedi.

Hep birlikte üreteceğiz

Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve mali konularda verimli bir iletişim sağlanabilmesi için meselelerin doğrudan Cumhurbaşkanı düzeyinde kurulması gerektiğini söyleyen Erhürman, Türkiye Cumhuriye-ti’nin sisteminden dolayı bir mütekabiliyet ilkesi gereği söz konusu meselelerdeki iletişimin böyle olabi-leceğini kaydetti.

“O nedenle Türkiye Cumhuriyeti ile söz konusu ilişkiler açısından da Cumhurbaşkanlığı makamının son derece önemli olduğunu düşünüyorum” diyen Tufan Erhürman, ekonominin merkezinde olan konu-lardan birinin de Taşınmaz Mal meselesi olduğunu söyledi.

Erhürman, sıkıntılı bir noktaya doğru ilerlendiğini ifade ederek, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun 2005’te Cumhurbaşkanlığında hazırlandığını ve bu meselenin de Cumhurbaşkanlığı tarafından ele alınması gerektiğini belirtti.

“Çalışmanın, emeğin karşılığını bulduğu, herkesin insan onuruna yaraşır bir yaşam süreceği bir ülke için gece gündüz demeden çalışacağız” diyen Erhürman, bu ülkenin üreticisinin, girişimcisinin, sanayicisi-nin, turizmcisinin, esnafının, “içerideki ve dışarıdaki eşitsiz ve adil olmayan uygulama ve düzenleme-lerle ezilmesine, itilmesine, kakılmasına engel olacaklarını” söyledi.

Tufan Erhürman, “Ayaklarımız üzerinde duracak, hep birlikte üretecek, pastayı hep birlikte büyütecek, hep birlikte, adil biçimde paylaşacağız” diye konuştu.

