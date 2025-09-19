Bölge için önemli

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bişkek'te, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Devlet-lerinin Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de tüm Türk dünyasının aslında bir temsilcisi, bir gücü olarak bulunuyor” ifadesini kullandı.

Yılmaz, Bişkek'te, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Devletlerinin Hükümet Başkanları ve Cumhurbaş-kanı Yardımcıları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıdaki konuşmasında Yılmaz, TDT'nin, üye ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendirerek, bölge-de refahın, kalkınmanın ve bütünleşmenin en önemli aktörlerinden biri haline geldiği söyledi.

Teşkilatın temel belgelerinden olan Türk Dünyası 2040 Vizyonu, Türk Dünyası Şartı, Nahçıvan Anlaş-ması'nın, amaç ve prensipleri doğrultusunda refah ve kalkınma hedeflerini kurumsal bir çerçevede güçlendirdiğini ve ortak bir gelecek tasavvuruna rehber olduğunu ifade etti.

Yılmaz, teşkilatın gözlemci üyeleri Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), TDT'nin kurumsal olgunluğuna, diplomatik görünürlüğüne ve stratejik dayanıklılığına önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, gözlemci üyelerimizden Türkmenistan'ı da en kısa sürede aile meclisimizde tam üye ola-rak görmek istediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Aile meclisimizin tüm kıymetli üyelerini, 2022 yılında Teşkilatımızda gözlemci üye statüsü kazanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini kuvvetlendirmeye, temaslarını artırmaya ve uluslararası toplumdaki haklı davalarını desteklemeye davet ediyorum. Doğu Akdeniz dünyanın en stratejik bölgelerinden bir tanesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu bölgede yer alıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de tüm Türk dünyasının aslında bir temsilcisi, bir gücü olarak bulunuyor. Bunun da altını çiz-mek istiyorum.

Türk Devletleri Teşkilatı, bölgesel dayanışmayı pekiştirirken aynı zamanda küresel barış ve güvenliğe de yapıcı katkılar sunan güvenilir bir ortak olma yolunda hızla ilerlemektedir."

