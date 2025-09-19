Önemli bir proje

Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) ile İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği iş birliğinde yürütülen “Cezaevi Sonrası Yaşam: İstihdama Özel Bakış” Projesi kapanış etkinliği yapıldı.

Merit Lefkoşa Hotel’de düzenlenen etkinlik açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmaları “Cezaevi Sonrası Yaşam: İstihdama Özel Bakış” Proje Koordinatörü Barış Alibeyoğlu, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Avrupa Birliği Çözüm Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michel Vedrenne Gutierrez tarafından yapıldı.

“Cezaevi Sonrası Yaşam: İstihdama Özel Bakış” Proje Koordinatörü Barış Alibeyoğlu projenin amacının İnsan Hakları Bildirgesi’nin ‘Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adil ve elverişli çalışma koşullarına sahip olma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır’ kuralına dayandığını söyledi.

Projenin ana hedefinin eski hükümlerin istihdama erişimlerini kolaylaştırmak olduğunu kaydeden Alibeyoğlu, bu amaçla projenin ilk aylarında özel sektördeki şirketlere yönelik bir sektör analiz araştırma çalışması yaptıklarını belirtti.

Alibeyoğlu, bu kapsamda 150’den fazla şirketle anket çalışması yapıldığını ve buradan çıkan verilerle ilgili eğitim ve yasal değişiklik önerilerinin planlandığını işaret etti.

KTBB Başkanı Hasan Esendağlı Barolar Birliği’nin hak odaklı çalışmalar yapmaya devam ettiğini söyledi.

Esendağlı, projede cezaevinde mahkûmiyet sonrası serbest kalmış kişilerin iş bulabilmeleri, meslek edinebilmeleri ve hayatın ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleriyle alakalı bir alanda çalışma yürüttüklerine dikkat çekti.

Deneyimler paylaşıldı

Projenin kapanış etkinliği kapsamında gerçekleştirilen açılış konuşmaları sonrasında Avukat Aslı Murat moderatörlüğünde panele geçildi.

Panelde, Nurcan Gündüz, "Ceza Hukukçusu ve Proje Hukuk Koordinatörü Proje faaliyetleri ve yasal değişiklilere yönelik öneriler", Ersun Aytaç, "Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Cezaevi İçi Meslek Eğitimlerinin önemi", Özgür İnan Edebali, "Gardiyan, Cezaevi Hukukçusu Cezaevi, şartlı tahliye yasası ve iş yurtları" ve Güven Bengihan "Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Stockholm Cezaevi Ziyareti Bilgi ve İyi Örnek Aktarımı" hakkında sunumlar yaptı.

